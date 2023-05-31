Розвідка Британії: Росія все більше поступається ініціативою у війні

Росія від початку травня все більше поступається ініціативою у війні проти України і реагує на дії Києва замість того, щоб «активно просуватися до власних воєнних цілей», заявляє розвідка Великої Британії.

«Протягом травня 2023 року Росія 20 ночей завдавала односторонніх ударів безпілотними літальними апаратами і крилатими ракетами по глибокому тилу в Україні. Росія не досягла значного успіху у своїх ймовірних цілях із нейтралізації вдосконаленої протиповітряної оборони України і знищення українських сил контратаки. На місцях вона передислокувала сили безпеки, щоб реагувати на напади партизанів на заході Росії», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що в оперативному плані російські командири, ймовірно, намагаються створити резервні сили і розмістити їх там, де, на їхню думку, відбудеться українська контратака.

«Однак ці зусилля, ймовірно, підриваються невмотивованими силами, які направляють для заповнення прогалин на лінії фронту навколо Бахмута», – додали в британській розвідці.

Цього тижня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню La Repubblica заявив, що Україна може завершити війну з РФ вже цього року, але для цього необхідна «достатня» кількість зброї.

Росія, за його словами, «ніколи не зміниться», «вона завжди буде агресивною».

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».

13 травня президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром буде здійснено «важливі кроки» в рамках контрнаступу Збройних сил України.

27 травня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив відео з українськими військовими, які просять «благословити рішучий наступ».