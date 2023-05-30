Череватий: ротація «гнітюче» діє на нові сили РФ, які заходять в Бахмут

На Бахмутському напрямку спостерігається значне зменшення боїв, російські сили продовжують ротаційні заходи, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«За останні дні ми спостерігали суттєве значне зменшення боїв – було по два-три бойові зіткнення. За цю добу не було зовсім. Ворог продовжує ротаційні заходи, відводячи злочинне угруповання злочинне «Вагнер», замінюючи їх підрозділами повітряно-десантних військ, мотострілецькими підрозділами. Це відведення гнітюче діє на тих, хто заходить на їхнє місце. Тому що вони самі теж уже багато брали участь в боях. Це другий-третій склад цих бригад, які заходять», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Череватий зауважив, що ці нові підрозділи російських військ бачать, у якому стані виходять «вагнерівці» з Бахмута.

«По перехопленню бачимо, що це в них захоплення не викликає. Плюс в дорогу ми їм насипаємо щедро. В результаті за добу було 80 окупантів знищено, 119 поранено», – додав речник Східного угруповання.

У Генштабі ЗСУ раніше повідомили, що на Бахмутському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив.

Раніше очільник ПВК «Вагнер» Пригожин заявив про початок виведення «вагнерівців» із Бахмута. У Міноборони України підтвердили, що у передмісті ці підрозділи вже заміняють на службовців збройних сил РФ, але у самому місті «вагнерівці» все ще є.

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На початку травня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що з грудня 2022 року Росія втратила в боях із ЗСУ понад 100 тисяч осіб, серед яких близько 20 тисяч – убитими. Москва про свої втрати не повідомляє.