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Череватий: ротація «гнітюче» діє на нові сили РФ, які заходять в Бахмут

Бахмут, який протягом тривалого часу був в епіцентрі бойових дій, травень 2023 року

На Бахмутському напрямку спостерігається значне зменшення боїв, російські сили продовжують ротаційні заходи, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«За останні дні ми спостерігали суттєве значне зменшення боїв – було по два-три бойові зіткнення. За цю добу не було зовсім. Ворог продовжує ротаційні заходи, відводячи злочинне угруповання злочинне «Вагнер», замінюючи їх підрозділами повітряно-десантних військ, мотострілецькими підрозділами. Це відведення гнітюче діє на тих, хто заходить на їхнє місце. Тому що вони самі теж уже багато брали участь в боях. Це другий-третій склад цих бригад, які заходять», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Череватий зауважив, що ці нові підрозділи російських військ бачать, у якому стані виходять «вагнерівці» з Бахмута.

«По перехопленню бачимо, що це в них захоплення не викликає. Плюс в дорогу ми їм насипаємо щедро. В результаті за добу було 80 окупантів знищено, 119 поранено», – додав речник Східного угруповання.

У Генштабі ЗСУ раніше повідомили, що на Бахмутському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив.

Раніше очільник ПВК «Вагнер» Пригожин заявив про початок виведення «вагнерівців» із Бахмута. У Міноборони України підтвердили, що у передмісті ці підрозділи вже заміняють на службовців збройних сил РФ, але у самому місті «вагнерівці» все ще є.

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На початку травня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що з грудня 2022 року Росія втратила в боях із ЗСУ понад 100 тисяч осіб, серед яких близько 20 тисяч – убитими. Москва про свої втрати не повідомляє.

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