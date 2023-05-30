На Бахмутському напрямку протягом доби російська армія не наступала – Генштаб

Російські війська протягом попередньої доби завдали 62 авіаційних удари та здійснили 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил вранці 30 травня.

«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 27 ворожих атак», – повідомляє штаб.

Протягом кількох попередніх днів Генштаб звітував про близько 20 відбитих атак у Донецькій та Луганській областях.

Читайте також: Російська армія втратила понад 400 військових за добу – Генштаб

За зведенням, російська армія не проводила наступальних дій на кількох напрямках, в тому числі Лиманському та Авдіївському, хоча обстрілювала населені пункти в цих районах.

«На Бахмутському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Торецька Донецької області. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Краматорськ, Тихонівка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Залізне та Нью-Йорк Донецької області», – йдеться в зведенні.

Водночас штаб звітує про 12 відбитих атак в районі Мар’їнки.

На півдні загарбники продовжують вести оборонні дії, також обстрілюють населені пункти Запоріжжя та Херсонщини.

Читайте також: Повітряна атака: сили ППО збили 29 іранських дронів з 31

Штаб також вказує на продовження тиску на місцеве населення в окупованій частині Херсонської області:

«Окупанти здійснюють масові рейди по будинках та квартирах місцевих мешканців. Перевіряють особисті документи та мобільні пристрої. Таким чином окупанти намагаються залякати місцеве населення та виявити тих, хто допомагає Силам оборони України».

Командування звітує про 15 ударів по місцях зосередження російських військових і техніки, а також враження низки цілей ракетними та артилерійськими ударами.