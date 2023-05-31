Майже 208 тисяч військових – Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії у війні

Росія втратила у війні проти України близько 207 910 своїх військових, 470 із них – загинули за останню добу, заявили у Генштабі Збройних сил України вранці 31 травня.

Крім того, у Генштабі навели дані щодо втрат російської техніки:

танки ‒ 3802

бойові броньовані машини ‒ 7472 (+3)

артилерійські системи – 3460 (+15)

РСЗВ – 575

засоби ППО ‒ 333 (+1)

літаки – 313

гелікоптери – 298

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3124 (+32)

крилаті ракети ‒ 1107

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 6230 (+11)

спеціальна техніка ‒ 454.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

1 травня Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмуту та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.