Майже 208 тисяч військових – Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії у війні

Росія втратила у війні проти України близько 207 910 своїх військових, 470 із них – загинули за останню добу, заявили у Генштабі Збройних сил України вранці 31 травня.
Крім того, у Генштабі навели дані щодо втрат російської техніки:
- танки ‒ 3802
- бойові броньовані машини ‒ 7472 (+3)
- артилерійські системи – 3460 (+15)
- РСЗВ – 575
- засоби ППО ‒ 333 (+1)
- літаки – 313
- гелікоптери – 298
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3124 (+32)
- крилаті ракети ‒ 1107
- кораблі /катери ‒ 18
- автомобільна техніка й автоцистерни – 6230 (+11)
- спеціальна техніка ‒ 454.
Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
1 травня Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмуту та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб.
Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
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