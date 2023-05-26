Журналісти з відкритих джерел підтвердили загибель понад 24 тисяч російських військових в Україні

Журналістам Російської служби Бі-Бі-Сі разом із «Медіазоною» і групою волонтерів вдалося встановити імена 24 005 російських військових, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

За останні два тижні журналістам стали відомі імена ще 1361 загиблого. Як зазначається у публікації, це, як і раніше, перевищує середні цифри підтверджених щотижневих втрат протягом 2022 року.

Найбільше втрат протягом останніх місяців припадає на загони, створені із в’язнів, відзначають дослідники. Наразі відомі імена 4315 загиблих ув’язнених. Також відомо про смерть 2293 мобілізованих росіян – 60 відсотків із них загинули в період від 1 грудня.

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Свердловська область і Краснодарський край Росії продовжують лідирувати за кількістю підтверджених втрат.

Журналісти збирають інформацію про загиблих російських військових із початку бойових дій. До моніторингу потрапляють лише ті люди, чию смерть вдалося встановити на основі відкритих джерел. Реальна кількість втрат, на думку авторів дослідження, може бути помітно більшою. Як зазначають журналісти, за найбільш консервативною оцінкою, загалом у ході повномасштабного вторгнення в Україну Росія могла втратити вбитими 48 тисяч людей.

Міноборони Росії не розкриває дані про втрати особового складу та не коментує цифри, які озвучують журналісти.

Водночас у Генштабі Збройних сил України станом на ранок 26 травня заявили, що Росія від початку повномасштабної війни втратила 205 720 своїх військових.

1 травня Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмуту та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб. За його словами, ця цифра, заснована на оцінках американської розвідки, включає понад 20 тисяч загиблих, половина з яких – найманці ПВК «Вагнер».

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.