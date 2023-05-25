У Запорізькій області збили два російські літаки – Нацгвардія

Українські військові збили два російські літаки на Запорізькому напрямку, поблизу окупованого Мелітополя, повідомила Національна гвардія України.

«На Запорізькому напрямку противник активно використовує бойову авіацію. 25 травня окупаційні війська РФ намагалися нанести ураження по позиціях сил оборони України з застосуванням пари Су-25 із повітря. В цей час на бойовому чергуванні були нацгвардійці – «Запорізький месник» і його бойовий побратим», – йдеться в повідомленні.

У Нацгвардії уточнили, що бійці «відпрацювали по повітряних цілях» із ПЗРК.

За повідомленням, у результаті один літак Су-25 – повністю знищений, його пілоту вдалося катапультуватися над окупованою територією, другий літак Су-25 був «серйозно пошкоджений» і вимушений зайти на аварійну посадку.

«Тоді у кінці злітної смуги мелітопольці спостерігали чорний стовп диму. Перед цим пролунали глухі вибухи. Гвардієць на псевдо «Запорізький месник» загалом уже знищив сім ворожих літаків», – повідомили в НГУ.

Станом на ранок 25 травня в Генштабі ЗСУ заявляли, що Росія під час повномасштабної війни проти України втратила 309 своїх літаків.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.