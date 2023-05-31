Далекобійні снаряди, додаткові системи ППО та F-16: Залужний розповів, про що говорив із генералом США Міллі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

«Розповів про обстановку на фронті, подальші плани Збройних сил щодо визволення української території, і про можливі дії противника.Приділили увагу питанню постачання озброєння, військової техніки і боєприпасів. Серед пріоритетних потреб – далекобійні снаряди», – повідомив Залужний у Telegram.

За його словами, під час бесіди йшлося про важливість «працювати над посиленням протиповітряної оборони України за рахунок додаткових систем та винищувачів F-16».

«Домовилися підтримувати діалог і надалі», – зазначив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ не вперше каже американському генералу про необхідність постачання далекобійних снарядів.

Сьогодні Сполучені Штати повідомили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів. У новому пакеті є ракети для систем протиракетної оборони Patriot і ракети для високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS. Також у пакеті є некеровані авіаційні ракети Zuni, ракети AIM-7 класу «повітря-повітря» з радіолокаційним наведенням, системи протиповітряної оборони Avenger і переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Це вже 39-й пакет допомоги від США.