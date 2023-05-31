Переговори щодо миру в Україні можливі і без Росії – Білий дім

Білий дім підтримує запропонованому саміту для досягнення миру в Україні, навіть якщо Росія не буде залучена до участі в ньому. Про це в адміністрації президента США Джо Байдена заявили 31 травня, повідомляє CNN.

«Ми розмовляємо з українцями вже багато-багато місяців. У президента Зеленського є пропозиція з 10 пунктів щодо того, що він називає справедливим миром, і ми допомагаємо, намагаючись працювати з його командою, щоб допомогти реалізувати це», – сказав координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Сполучені Штати підтримують «рухи до миру», але будь-яка пропозиція повинна мати підтримку президента України, щоб бути «надійною та стійкою», додав він.

«Але де і коли, навіть якщо росіян можна буде залучити до столу (переговорів), це має бути рішення президента Зеленського», – сказав Кірбі.

За словами координатор Ради національної безпеки США, Путін «продемонстрував абсолютно нульову схильність» до миру.

Видання The Wall Street Journal повідомило 30 травня, що Україна та її союзники планують мирний саміт для світових лідерів без участі Росії. На запитання, яка цінність такого саміту без участі Росії, Кірбі відповів, що насамперед «потрібно працювати з українцями».

Мирні пропозиції, висунуті президентом України Володимиром Зеленським, передбачають як умову для діалогу з Москвою виведення російських військ із міжнародно визнаної території України, включно з окупованим з 2014 року Кримом. Росія заявляла про готовність до переговорів за умови визнання Києвом фактичної окупації територій Криму і частини чотирьох українських областей.