У пріоритеті – додаткові системи ППО: Залужний розповів деталі бесіди з генералом США Міллі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

«Детально поінформував про обстановку на основних напрямках фронту. Продовжуємо вести оборонну операцію та підготовку до подальших дій. Розповів про масовані атаки росіян дронами та ракетами різних типів, зокрема аеробалістичними Х-47М2 «Кинджал». Подякував за комплекси Patriot та відзначив їхню ефективну роботу. У пріоритеті – додаткові системи протиповітряної оборони задля посилення захисту нашого неба», – повідомив Залужний у фейсбуці.

За його словами, під час бесіди йшлося про необхідність постачання озброєння та боєприпасів, зокрема – далекобійних снарядів.

Напередодні за підсумками проведеного військового кабінету президент Володимир Зеленський повідомив, що пріоритети «на цей тиждень, наступний і на найближчий час загалом – додаткові системи ППО, додаткові ракети, навчання й літаки, далекобійна зброя».