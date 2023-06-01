Атака на Київ: троє загиблих, з них двоє дітей, є поранені

Внаслідок нічної атаки на Київ троє людей загинули, повідомила міська влада.

«У Деснянському районі виявлено трьох загиблих, із них двоє дітей, та чотири постраждалих», – заявив міський голова Віталій Кличко.

За даними Київської міської військвої адміністрації, поранень зазнали 12 людей у Деснянському та Дніпровському районах, дев’ятьох госпіталізували.

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Водночас Кличко повідомив про 14 постраждалих, дев’ять із них у лікарні.

У Деснянському районі уламки впали на дитячу поліклініку, вибиті вікна та двері у двох школах і житловому будинку, пошкоджені будівлі дільниці поліції та дитячого садка, повідомляє КМВА.

У Дніпровському районі також зафіксували вибиті вікна і пошкоджені автомобілі. На Дарниці також вибило вікна в будинках, пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання.

Київ зазнав чергової нічної повітряної атаки на початку доби 1 червня.