Атака на Київ: троє загиблих, з них двоє дітей, є поранені

Внаслідок нічної атаки на Київ троє людей загинули, повідомила міська влада.
«У Деснянському районі виявлено трьох загиблих, із них двоє дітей, та чотири постраждалих», – заявив міський голова Віталій Кличко.
За даними Київської міської військвої адміністрації, поранень зазнали 12 людей у Деснянському та Дніпровському районах, дев’ятьох госпіталізували.
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Водночас Кличко повідомив про 14 постраждалих, дев’ять із них у лікарні.
У Деснянському районі уламки впали на дитячу поліклініку, вибиті вікна та двері у двох школах і житловому будинку, пошкоджені будівлі дільниці поліції та дитячого садка, повідомляє КМВА.
У Дніпровському районі також зафіксували вибиті вікна і пошкоджені автомобілі. На Дарниці також вибило вікна в будинках, пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання.
Київ зазнав чергової нічної повітряної атаки на початку доби 1 червня.
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