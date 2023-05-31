СБУ: чотирьом блогеркам загрожує до 8 років ув’язнення за публікацію даних про роботу ППО

Служба безпеки України повідомила про підозру чотирьом жінкам, які опублікували фото російського удару по Києву 16 травня – про це відомство заявило 31 травня.

За повідомленням, одна з підозрюваних виклала відео в соціальних мережах, а також надіслала його адміністратору «одного із популярних Телеграм-каналів», після чого його з’явилося на проросійських каналах.

«Інша – 36-річна киянка – опублікувала відео з роботою ППО та результати ураження ворожих цілей у власному Інстаграм-акаунті. Третя фігурантка також поділилася своєю відеозйомкою у соцмережах», – йдеться в повідомленні.

Ще одна жінка, за даними Служби, розіслала відео збиття ракет знайомим у месенджерах.

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Фігуранткам повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення або розташування Збройних сил України. Їм загрожує до восьми років ув’язнення в разі обвинувального вироку.

Крім того, тривають слідчі дії щодо двох людей, які також публікували фото й відео щодо повітряної атаки 16 травня.

СБУ 17 травня повідомила, що викрила шістьох блогерів і заблокувала онлайн-камери, які «засвітили» роботу протиповітряної оборони під час масованого російського удару по Києву 16 травня.

Правоохоронці та представники влади неодноразово закликали не публікувати фото та відео роботи протиповітряної оборони та збитих ракет і дронів під час повітряних атак. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, фото уламків можуть дозволити російським військам визначити, яким видом озброєння користувалися ЗСУ для збиття, а також можуть використовуватися російською пропагандою.