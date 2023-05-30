«Консолідуємо партнерів, щоб українська ППО стала максимально ефективною» – Зеленський

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що триває процес консолідації партнерів навколо забезпечення України системами протиповітряної оборони для відбиття російських атак.

«Продовжуємо консолідацію партнерів для того, щоб українська ППО стала максимально ефективною. Російський терор має програвати щодня й щоночі, у кожному нашому регіоні, у небі кожного українського міста й села. Коли будь-який напад російських терористів буде завершуватися провалом для терористів, їхні поразки стануть джерелом нашої безпеки – довгострокової», – сказав Зеленський.

Він повідомив, що мав сьогодні розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, зокрема про ППО.

«Зараз, саме в Україні, на нашій землі, у нашому небі вирішується, чи збережуть свобода й цивілізованість – глобальне лідерство у цьому столітті. Вирішується нами, разом з Америкою, разом із Європою, разом з усіма нашими союзниками й партнерами. Дякую всім у світі, хто допомагає», – зазначив Зеленський.

Минулої ночі війська РФ завдали чергового масованого авіаційного удару по території України, зокрема, по Києву, застосувавши ударні БПЛА Shahed-136/131. За даними військових, 29 із 31 дронів були знищені силами ППО.

Через нічну атаку сталися пожежі в кількох районах Києва, зокрема, в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків дрона загорілася багатоповерхівка. За даними місцевої влади, з пошкодженого будинку евакуювали 20 мешканців, одна людина загинула, ще четверо травмовані. Загалом 13 людей постраждали внаслідок удару по Києву та області.