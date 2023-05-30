Гуменюк заявила про ознаки підготовки РФ до чергової «підступної атаки»

Речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила про ознаки підготовки РФ до «підступної атаки» за допомогою змішаних типів боєприпасів.



«Ознаки загрози існують. Ворог продовжує наполегливе маневрування корабельним угрупованням. Він постійно переміщує і ракетоносії. Тому що вдень їх було нарощено до чотирьох – два надводних, два підводних. Зараз один надводний відведено в пункт базування. Сумарний залп ракет зараз може сягати 16 одиниць. Виявити пуски з підводних ракетоносіїв дещо складніше. Що може свідчити про те, що ворог готує підступну атаку за допомогою змішаних типів боєприпасів – міксування дронової і ракетної атаки…Треба бути готовими до будь-якого розвитку подій», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.



За її словами, радикально нового у міксуванні засобів ураження РФ немає.



« Вони використовують хвилі, різні типи озброєння саме для виявлення систем ППО. Перша хвиля, яка виявляє звідки працюють системи, працює для другої хвилі, яка потім може вражати по засобах ППО. Також різниця у видах озброєння передбачає застосування і протидії різного плану – можуть працювати і мобільні вогневі групи, і зенітні установки, і засоби партнерської допомоги», – додала Гуменюк.

Вона вкотре закликає не висвітлювати роботу ППО під час атак.

Раніше речниця Оперативного командування «Південь» в ефірі «Свобода.Ранок» (проєкт Радіо Свобода) заявила, що під час двох останніх атак дронами російські військові намагалися обійти зону ураження української системи протиповітряної оборони на півдні України.

У ніч на 30 травня Росія, за даними командування Повітряних сил ЗСУ, запустила по Україні 31 дрон-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 29 із них. Як повідомили в командуванні Повітряних сил, майже всі безпілотники збили на підступах до Києва або над столицею України. У Київській міській військовій адміністрації зауважують, що це вже 17-а атака по Києву в травні і третя – за добу.

Через нічну атаку сталися пожежі в кількох районах Києва, зокрема, в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків дрона загорілася багатоповерхівка. За даними місцевої влади, з пошкодженого будинку евакуювали 20 мешканців, одна людина загинула, ще четверо травмовані. Загалом 13 людей постраждали внаслідок удару по Києву та області.