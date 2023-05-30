Росія збільшила угруповання кораблів у Чорному й Азовському морях до 12 – військові

Росія збільшила своє угруповання кораблів, які перебувають на бойовому чергуванні в Чорному й Азовському морях, до 12, повідомило 30 травня оперативне командування «Південь».

«У Чорному морі знову нарощено кількість ракетоносіїв – два надводних і два підводних. Сумарний залп «Калібрів» – до 2️4 ракет. Рівень загрози залишається надзвичайно високим. Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги», – заявили військові.

Раніше сьогодні у Військово-морських силах ЗСУ повідомляли про сім російських кораблів, зокрема чотири носії «Калібрів», у Чорному морі й один корабель – в Азовському.

Напередодні ввечері речник Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров повідомляв, що Росія вивела в Чорне море один надводний та два підводних ракетоносії. Він наголосив, що рівень ракетної небезпеки залишається «дуже високим».

Росія в травні активізувала змішані ракетні і дронові атаки по Україні. У ніч на 30 травня Росія, за даними командування Повітряних сил ЗСУ, запустила по Україні 31 дрон-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 29 із них. Як повідомили в командуванні Повітряних сил, майже всі безпілотники збили на підступах до Києва або над столицею України. У Київській міській військовій адміністрації зауважують, що це вже 17-а атака по Києву в травні і третя – за добу.