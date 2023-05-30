ВМС: Росія вивела на чергування в Чорне море 4 носії «Калібрів»

Росія після чергового масованого удару по Київщині станом на 11:30 30 травня вивела на бойове чергування в Чорному морі сім своїх кораблів, зокрема чотири носіїв крилатих ракет із загальним залпом у 24 «Калібри», повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

За цими даними, в Азовському морі перебуває один російський корабель, у Середземному – до семи кораблів, з них один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до чотирьох ракет.

Напередодні ввечері речник Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров повідомляв, що Росія вивела в Чорне море один надводний та два підводних ракетоносії. Він наголосив, що рівень ракетної небезпеки залишається «дуже високим».

У ніч на 30 травня Росія, за даними командування Повітряних сил ЗСУ, запустила по Україні 31 дрон-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 29 із них. Як повідомили в командуванні Повітряних сил, майже всі безпілотники збили на підступах до Києва або над столицею України. У Київській міській військовій адміністрації зауважують, що це вже 17-а атака по Києву в травні і третя – за добу.