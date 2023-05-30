«Це відповідь Путіна тим, хто хоче мирного процесу»: речник ЄС про останні атаки на Київ

Останні повітряні атаки Росії по Україні показують, що Москва продовжує «невибірково тероризувати» українських цивільних – про це заявив речник зовнішньополітичної служби Європейського союзу Петер Стано 30 травня.

Він вказав на те, що Київ зазнав трьох хвиль атак російських ракет і дронів протягом останніх 24 годин.

«Враховуючи численні атаки на Київ, особливо цього місяця, це дорівнює масованим атакам Росії на української столицю кожні два дні. Це на додачу до щодених нерозбірливих обстрілів і бомбардувань Росією населених пунктів поблизу лінію фронту на сході країни», – нагадав Стано.

Ці обстріли, зазначив речник, б’ють по житлових будинках і призводять до жертв серед мирних жителів.

«Росія продовжує невибірково тероризувати цивільне населення України в нелюдський і варварський спосіб. І це чітка відповідь Путіна всім тим, хто хоче мирного процесу. Ці атаки показують, що Путін не планує всерйоз припиняти свою війну і хоче продовжувати ескалацію проти українського народу», – підсумував Стано.

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У ніч на 30 травня Росія, за даними командування Повітряних сил ЗСУ, запустила по Україні 31 дрон-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 29 із них. Як повідомили в командуванні Повітряних сил, майже всі безпілотники збили на підступах до Києва або над столицею України.

Через нічну атаку сталися пожежі в кількох районах Києва, зокрема, в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків дрона загорілася багатоповерхівка. За даними місцевої влади, з пошкодженого будинку евакуювали 20 мешканців, одна людина загинула, ще четверо травмовані. Загалом 13 людей постраждали внаслідок удару по Києву та області.