Торецьк і Нью-Йорк закидують бомбами. Що планують окупанти?

П’ять разів за останні дев’ять днів травня Росія скидала фугасні авіабомби на місто Торецьк на Донеччині та сусіднє селище міського типу Нью-Йорк. Обидва розташовані на околицях Горлівки, окупованої з 2014-го року. Чим важливі ці міста, і яка мета застосування у цьому обмеженому районі боєприпасів величезної руйнівної сили? У питанні розбиралося Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Наприкінці травня Торецьк і смт. Нью-Йорк, розташоване за 10 км від міста, стали основною мішенню для авіабомб на Донбасі. Наслідки – величезні вирви, руйнування інфраструктури, вбиті та поранені мирні жителі. Про це свідчать зведення від обласної військової адміністрації та поліції:

22 травня , Торецьк. «Торецьк зазнав численних артобстрілів та падіння двох керованих авіабомб – пошкоджено будинок, адмінбудівлю та захисну споруду»;

, Торецьк. «Торецьк зазнав численних артобстрілів та падіння двох керованих авіабомб – пошкоджено будинок, адмінбудівлю та захисну споруду»; 23 травня , Торецьк. «Пошкоджено школу, в якій розташовано Пункт незламності, прибудову до храму і багатоповерхівки в радіусі 100 метрів від епіцентру. За попередньою інформацією, ворог застосував авіабомби»;

, Торецьк. «Пошкоджено школу, в якій розташовано Пункт незламності, прибудову до храму і багатоповерхівки в радіусі 100 метрів від епіцентру. За попередньою інформацією, ворог застосував авіабомби»; 26 травня, Нью-Йорк. «Росіяни скинули бомбу ФАБ-250 на Нью-Йорк – поранено 1 людину.., пошкоджено 3 багатоповерхівки, ясла, амбулаторію, кінозал і спортзал»;

Нью-Йорк. «Росіяни скинули бомбу ФАБ-250 на Нью-Йорк – поранено 1 людину.., пошкоджено 3 багатоповерхівки, ясла, амбулаторію, кінозал і спортзал»; 29 травня , Торецьк. «2 людини загинули і 8 поранено… росіяни двічі ударили по місту авіацією – фугасними авіаційними бомбами (ФАБ-250). Пошкоджено АЗС та багатоповерхову будівлю»;

, Торецьк. «2 людини загинули і 8 поранено… росіяни двічі ударили по місту авіацією – фугасними авіаційними бомбами (ФАБ-250). Пошкоджено АЗС та багатоповерхову будівлю»; 30 травня, Нью-Йорк. «Фугасну авіабомбу ворог скинув на селище Нью-Йорк, люди не постраждали».

За цей час Міністерство оборони РФ згадує Торецьк всього один раз: у зведенні від 23 травня.

Росія поки може бомбардувати Україну безкарно

У повідомленнях української влади фігурують ФАБи (фугасні авіабомби) і КАБи (керовані авіабомби). У чому різниця?

ФАБи – це некеровані боєприпаси. До прикладу, радянський боєприпас ФАБ-500 – це бомба вагою у 500 кг із 300 кг вибухової речовини. Вона може підриватися і миттєво, і уповільнено, всередині споруд. Таку бомбу скидають із висоти від 570 м до 12 км.

КАБ (керована авіабомба) - це вже керований боєприпас, який вважають високоточною зброєю. Бомба обладнана різними системами наведення (телевізійно-кореляційною чи лазерною), може нести до 195 кг вибухової речовини. Такі боєприпаси вміють планувати у повітрі, що дозволяє бомбардувальнику уникнути ураження від систем ППО.

«Літак, який скидує бомби, не залітає в зону ураження нашої протиповітряної оборони. Ми знаємо, що у нас є комплекси Бук-М1 (це 40 км). І найдальший комплекс, який сьогодні є, радіус дії 70 км, – це С-300. Вони (літаки окупантів – ред.) до лінії бойового зіткнення підлітають приблизно кілометрів 50. Літаки Су-35, скажімо, як це було на Сумщині, – і запускають ці бомби. Вони планують, летять до своєї цілі, і десь від лінії бойового зіткнення 10-15-20 км можуть вражати цілі», – пояснює Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил.

За його словами, протидіяти бомбардувальникам здатні західні літаки (наприклад, F-16) та системи ППО («Patriot»).

Проте російські війська наразі кустарно переробляють некеровані ФАБи, аби ними можна було хоч якось керувати: прикріплюють крила, двигун та блоки керування.

Та і взагалі, припускає військовий експерт Михайло Жирохов, на місцях можуть бути проблеми з ідентифікацією типу боєприпасу: КАБи і ФАБи можуть плутати.

«Фактично, керована бомба відрізняється від некерованої невеличкими крилами і блоком управління. І всі ці додаткові блоки управління та крила, - просто згорають, вони не перебувають на місці вибуху. А система ППО на лінії фронту досить потужна, і я не вважаю можливим такий сценарій, щоби російські літаки просто заходили на ціль і скидали бомби», - зауважує експерт.

Перші згадки про застосування ФАБів в Україні датовані початком березня 2022 року. Тоді російські війська використали 8 ФАБ-500 для бомбардування Харкова; у квітні 2022 року під час облоги маріупольскої «Азовсталі» агресор застосував ФАБ-3000 (одна з найпотужніших авіабомб масою у 3 тони); на кінець квітня 2023 року російські війська щонайменше шість разів скидали ФАБ-500 на Вугледар.

Чим важливий район Торецька

Оборона . Відстань від Торецька до тимчасово окупованої російськими військами Горлівки – близько 17 км, а від Нью-Йорка до Горлівки – близько 15 км напряму. Тут проходить лінія оборони українських військ. Боєць Денис, який воював на тому напрямку, розповідав про українські оборонні споруди, вибудовані за усіма правилами: бліндажі у кілька накатів, навіть з електрикою, окопи. Це все давало змогу ефективно відбивати атаки агресора;

. Відстань від Торецька до тимчасово окупованої російськими військами Горлівки – близько 17 км, а від Нью-Йорка до Горлівки – близько 15 км напряму. Тут проходить лінія оборони українських військ. Боєць Денис, який воював на тому напрямку, розповідав про українські оборонні споруди, вибудовані за усіма правилами: бліндажі у кілька накатів, навіть з електрикою, окопи. Це все давало змогу ефективно відбивати атаки агресора; Вихід на Костянтинівку . Відстань від Торецька до Костянтинівки – 18 км напряму. Костянтинівка з усіх відносно тилових міст Донеччини розташована найближче до Бахмута, і найчастіше потерпає від ракетних та артилерійських обстрілів російських військ, а також є одним із великих логістичних вузлів ЗСУ. Також з Костянтинівки веде пряма дорога через Дружківку та Краматорськ на Слов’янськ;

. Відстань від Торецька до Костянтинівки – 18 км напряму. Костянтинівка з усіх відносно тилових міст Донеччини розташована найближче до Бахмута, і найчастіше потерпає від ракетних та артилерійських обстрілів російських військ, а також є одним із великих логістичних вузлів ЗСУ. Також з Костянтинівки веде пряма дорога через Дружківку та Краматорськ на Слов’янськ; Вихід на Покровськ. Відстань від Торецька до Покровська напряму – трохи більше 50 км. Покровськ з початку повномасштабного вторгнення став важливим населеним пунктом для військової та цивільної логістики. Це місто розташоване у 16 км від адміністративних кордонів Донецької області.

Як РФ виправдовує терор Торецька і Нью-Йорка

У російських пропагандистських джерелах ці міста згадують за різних обставин.

Для пропагандистів Торецьк, у першу чергу, – «міцний горішок» та укріпрайон, звідки українські війська упродовж восьми років ніби-то обстрілювали Горлівку.

Також Торецьк згадували, використовуючи розповсюджений пропагандистський штамп для виправдання руйнування цивільної інфраструктури: мовляв, у місті війська та боєприпаси дислокують у будівлях шкіл та будинках.

Також у березні цього року пропагандисти писали про те, що для прориву часткового оточення Бахмута українські війська можуть вдарити з напрямку Торецька.

А пропагандистський телеграм-канал WarGonzo у щоденних зведеннях згадує про обстріли Торецька та Нью-Йорка.

І ще на декількох сайтах російського сегменту інтернету про окупацію Торецька та Нью-Йорка говорять як про один з елементів можливої «Покровської операції»: після захоплення цих населених пунктів російським військам відкриється дорога на Покровськ і Костянтинівку із подальшим оточенням українських військ у Краматорську та Слов’янську, та виходом на адміністративні кордони Донецької області.

Це «превентивне» бомбардування - Жирохов

Бомбардування Торецька може мати на меті зрив можливого контрнаступу українських військ на Донбасі. Таку думку Радіо Донбас Реалії висловив Михайло Жирохов.

«Ми розуміємо, що вони шукають місця, де концентруються особовий склад і техніка. Тому що одним із можливих напрямків нашого можливого літнього наступу може бути саме Донбас. І ці удари можуть бути превентивними, аби зірвати наступ ЗСУ. До того ж, російські війська мають якусь розвідувальну інформацію для наведення ударів», – зазначив військовий експерт.

Однак, скидаючи бомби на Торецьк та Нью-Йорк російські війська, безумовно, можуть планувати власний наступ із просуванням до Костянтинівки, не виключає експерт. Та планувати - не значить здійснити.

«У них є резерви з мобілізованих. Але, судячи з ударів, яких завдають наші військові по Луганську, Маріуполю, іншим тиловим районам, постає питання: хто раніше почне наступ. Якщо російські війська, то, звісно, одним з напрямків стане Костянтинівка. А якщо вони її візьмуть, то наслідки для угруповання українських військ на півночі Донеччини будуть катастрофічними. А окупантам згодом стане легше вийти на адміністративні кордони Донецької області», – прогнозує Жирохов.

Проте, зауважує військовий експерт, зважаючи на потужність укріпрайону українських військ та особливості рельєфу, сприятливі для оборони, – окупувати Костянтинівку у агресора навряд чи вийде.

Як бачимо, бомбардування Торецька і Нью-Йорка може мати на меті, як мінімум, дві цілі:

Зрив контрнаступу українських військ;

Створення умов для наступу російських військ на Костянтинівку і Покровськ із виходом на адміністративні кордони Донецької області.

У такій ситуації Костянтинівка, яка щодня перебуває під обстрілами російських військ з боку Бахмута, ризикує наразитися на штурми збоку Торецька. Проте така ситуація видається поки що малоймовірною, зважаючи на потужності української оборони та обмеженість ресурсів агресора.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук, телеграм або вайбер за номером +380951519505. Якщо ви пишете з окупованих територій, ваше ім'я не буде розкрите.