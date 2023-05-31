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Війська РФ посилили обстріли на Куп’янському напрямку, атакують цивільних – Синєгубов

За даними Олега Синєгубова, вже сьогодні російських обстрілів зазнали 15 населених пунктів

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявляє, що російські війська посилили обстріли на Куп’янському напрямку, атакуючи цивільну інфраструктуру.

«Почастішали обстріли на Куп’янському напрямку – там проходить лінія фронту. Однак ворог зосереджений не на позиціях військових, а на цивільній інфраструктури, цивільних населених пунктах. Вчора завдав кілька ракетних ударів по Ківшарівці – 9 людей поранені. Сьогодні також фіксуємо удари по цьому населеному пункту. Це виключно цивільні об’єкти», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, сьогодні російські війська обстріляли північний і північно-східний напрямок – під обстріл потрапили вже 15 населених пунктів.

Харківщина практично щоденно зазнає російських обстрілів. Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.

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