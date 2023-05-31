Війська РФ посилили обстріли на Куп’янському напрямку, атакують цивільних – Синєгубов

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявляє, що російські війська посилили обстріли на Куп’янському напрямку, атакуючи цивільну інфраструктуру.

«Почастішали обстріли на Куп’янському напрямку – там проходить лінія фронту. Однак ворог зосереджений не на позиціях військових, а на цивільній інфраструктури, цивільних населених пунктах. Вчора завдав кілька ракетних ударів по Ківшарівці – 9 людей поранені. Сьогодні також фіксуємо удари по цьому населеному пункту. Це виключно цивільні об’єкти», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, сьогодні російські війська обстріляли північний і північно-східний напрямок – під обстріл потрапили вже 15 населених пунктів.

Харківщина практично щоденно зазнає російських обстрілів. Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.