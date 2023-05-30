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Армія РФ знову обстріляла Ківшарівку на Харківщині, пошкоджена багатоповерхівка – ОГП

За попередньою інформацією, війська РФ застосували керовану авіабомбу ФАБ-250. Фото ілюстративне

Російські війська знову обстріляли Ківшарівку на Харківщині, пошкоджена багатоповерхівка, повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, обстріл стався близько 15:00, за попередньою інформацією, війська РФ застосували керовану авіабомбу ФАБ-250.

Також сьогодні російська армія вкотре обстріляла Вовчанськ, за попередніми даними, з мінометів – пошкоджено житлові будинки, поранений 72-річний місцевий житель, додають в ОГП.

29 травня російські війська завдали ракетного удару по селищу міського типу Ківшарівка Куп’янського району. За даними влади, постраждали шестеро людей, серед яких – двоє дітей.

Харківщина практично щоденно зазнає російських обстрілів. Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.

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