Армія РФ знову обстріляла Ківшарівку на Харківщині, пошкоджена багатоповерхівка – ОГП

Російські війська знову обстріляли Ківшарівку на Харківщині, пошкоджена багатоповерхівка, повідомляє Офіс генерального прокурора.



За даними слідства, обстріл стався близько 15:00, за попередньою інформацією, війська РФ застосували керовану авіабомбу ФАБ-250.



Також сьогодні російська армія вкотре обстріляла Вовчанськ, за попередніми даними, з мінометів – пошкоджено житлові будинки, поранений 72-річний місцевий житель, додають в ОГП.

29 травня російські війська завдали ракетного удару по селищу міського типу Ківшарівка Куп’янського району. За даними влади, постраждали шестеро людей, серед яких – двоє дітей.

Харківщина практично щоденно зазнає російських обстрілів. Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.