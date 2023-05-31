«Важные истории»: Росія могла вивезти з України 2,5 тисяч дітей-сиріт

Близько двох з половиною тисяч дітей-сиріт або тих, які які залишилися без піклування батьків, могли вивезти до Росії з початку широкомасштабного вторгнення в Україну. Про це йдеться у розслідуванні видання «Важные истории». Видання вивчило базу даних дітей-сиріт, через яку російська влада шукає опікунів або прийомних батьків. У ній в 2022 році з’явилося значно більше дітей, ніж у минулі роки, повідомляє Сибір.Реалії.



Видання порахувало, що в 2022 році в 21 регіоні Росії, у тому числі в північному Ямало-Ненецькому автономному окрузі, зросла кількість дітей, яких поставили на облік в базу даних сиріт.

Усього таких дітей минулого року стало на 2450 більше, ніж у середньому за попередні шість років. За даними «Важливих історій», найбільше кількість сиріт зросла в Ростовській області, яка межує з Україною, а також у Москві та Нижньогородській області.



Видання «Важные истории» наголошує, що однозначно стверджувати, що всі 2450 дітей було депортовано з України, не можна. У базі, як правило, не йдеться про те, що ту чи іншу дитину було вивезено з України. Проте видання перевірило дані про деяких дітей, внесених до бази, і з’ясувало, що вони справді жили в окупованих Росією районах України. Деякі з них жили в дитбудинках і до війни, у деяких батьки загинули під час вторгнення.

На сьогодні, за даними української влади, офіційно відомо про майже 20 тисяч дітей, депортованих Росією з окупованих територій України.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової.

За версією суду, Путін та Львова-Бєлова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії. У РФ після ордеру на арешт Путіна і Львової-Бєлової заявили, що повернуть дітей Україні, коли будуть «безпечні умови».