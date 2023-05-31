До України наразі повернули 371 вивезену Росією дитину – Зеленський

В Україні запрацював Центр захисту прав дитини для протидії злочинам Росії проти українських дітей, повідомив президент Володимир Зеленський 31 травня.

Він анонсував план Bring Kids Back UA, який, за поясненням Офісу президента, об’єднує зусилля української влади, країн-партнерів та міжнародних організацій для повернення до України вивезених Росією дітей.

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«Перший крок зроблено: 371 дитина – вдома, в Україні. Хочеться повернути всіх, і, напевне, головний сенс – у назві програми: Bring Kids Back UA. Я нам відверто бажаю повернути всіх дітей додому, в Україну, і повністю підтримую цю програму», – заявив Зеленський.

За словами уповноваженої з прав дитини Дар’ї Герасимчук, план Bring Kids Back UA складається з кількох блоків:

повернення депортованих Росією дітей

розвиток сімейних форм виховання

реінтеграція повернутих дітей

порятунок і захист дітей України

фіксація злочинів та притягнення Росії до відповідальності

міжпарламентська взаємодія

комунікація й публічні заходи та розвиток інфраструктури сімейного виховання

На сьогодні, за даними української влади, офіційно відомо про майже 20 тисяч дітей, депортованих Росією з окупованих територій України.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової.

За версією суду, Путін та Львова-Бєлова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії. У РФ після ордеру на арешт Путіна і Львової-Бєлової заявили, що повернуть дітей Україні, коли будуть «безпечні умови».