В ОГП повідомили про зростання числа дітей, поранених через агресію Росії

В Україні станом на ранок 30 травня внаслідок агресії Росії число постраждалих дітей зросло до 989, повідомив Офіс генпрокурора. Кількість загиблих залишилася незмінною: 483 дитини.

Напередодні повідомляли про 986 поранених дітей.

«29 травня через обстріл військами РФ смт. Покровське Дніпропетровської області поранено 11-річного хлопчика. 29 травня внаслідок ракетного обстрілу ворогом смт. Ківшарівка Харківської області зазнав поранення 15-річний хлопець. 27 травня внаслідок обстрілу села Чайкіно Чернігівської області травмовано 14-річну дівчинку», – уточнили в прокуратурі.

В Офісі генпрокурора наголосили, що ці цифри – не остаточні, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 21 травня підтвердило загибель 8 895 і поранення 15 117 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В ООН наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.