До України із РФ повернули ще одну депортовану дитину – Лубінець

До України із Росії вдалося повернути ще одну депортовану дитину, повідомив у фейсбуці Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Микита та його мама нині вже в Україні. Проте історія їх повернення додому може стати сюжетом для фільму, де матір їде в чужу країну, яка під приводом «евакуації» викрала її сина. Жінка мало не потрапила за ґрати в Росії. На щастя, працівники нашого Офісу вчасно зреагували та допомогли українці забрати свою неповнолітню дитину і повернутися в Україну. Перед тим, як поїхати в РФ, громадянка України звернулася до недержавної організації, яка допомогла їй із поїздкою. Але жодна організація/спільнота не може гарантувати безпеку на території чужої країни і жінка була за крок до того, щоб опинитися за ґратами в РФ», – розповів історію Лубінець.

Він закликав громадян України, які хочуть повернути своїх дітей з тимчасово окупованої території чи РФ, звертатися тільки до державних інституцій.

На сьогодні, за даними української влади, офіційно відомо про майже 20 тисяч дітей, депортованих Росією з окупованих територій України.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової.

За версією суду, Путін та Львова-Бєлова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії. У РФ після ордеру на арешт Путіна і Львової-Бєлової заявили, що повернуть дітей Україні, коли будуть «безпечні умови».