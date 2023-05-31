У Бахмуті затишшя немає, війська РФ збільшили кількість артобстрілів – Маляр

У Бахмуті затишшя немає, війська РФ збільшили кількість артилерійських обстрілів, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, українські військові продовжують контролювати околиці Бахмута на південно-західній частині і «фактично вхід в місто».

«Наступальна активність ворога там зупинена. Здається по новинах, що там затишшя. І з нашого боку вже декілька діб не здійснюється просування. Насправді це не можна називати затишшям, бо ворог збільшив кількість артилерійських обстрілів, тобто він лише змінює інструменти. Це цифра, яка співмірна з тією, коли були найгостріші бої в Бахмуті», – розповіла вона в ефірі національного телемарафону.

Маляр зауважила, що російські сили продовжують перегрупування в Бахмуті, а ЗСУ «всіляко заважають їм це робити».

«Наші війська виконують там важливі задачі, які ми не можемо оголошувати. Але це задачі спрмовані на підвищення боєздатності. Те, що зараз здається нібито затишшям, насправді обидві сторони готуються до того, що буде продовжена боротьба», – додала вона.

Раніше очільник ПВК «Вагнер» Пригожин заявив про початок виведення «вагнерівців» із Бахмута. У Міноборони України підтвердили, що у передмісті ці підрозділи вже заміняють на службовців збройних сил РФ, але у самому місті «вагнерівці» все ще є.

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На початку травня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що з грудня 2022 року Росія втратила в боях із ЗСУ понад 100 тисяч осіб, серед яких близько 20 тисяч – убитими. Москва про свої втрати не повідомляє.