Сили РФ 10 разів за добу обстріляли Сумщину – влада

За 31 травня російські військові здійснили 10 обстрілів громад Сумської області, зафіксовано 42 вибухи, повідомила обласна військова адміністрація.

Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманська, Краснопільська, Середино-Будська, Шалигінська та Юнаківська громади.

Зокрема, по Краснопільській громаді сили РФ стріляли із самохідної артилерійської установки (САУ), зафіксовано 12 вибухів. «Унаслідок одного з обстрілів вибито вікна у двоповерховому будинку, пошкоджені складські приміщення фермерського господарства та пʼять цивільних транспортних засобів. У результаті ще одного артобстрілу із САУ (вісім вибухів) пошкоджено водонапірну башту», – вказано в повідомленні.

Російські військові регулярно обстрілюють прикордонні місцевості Сумської області відтоді, коли ЗСУ змогли повернути контроль над цими територіями.