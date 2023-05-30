В Україні до 9 років за ґратами засудили завербованого до угруповання «Вагнера» казахстанця

Суд в Україні засудив до девʼяти років позбавлення волі 23-річного громадянина Казахстану Шингиса Сейпієва у справі про найманство (частина 4 статті 447 КК), пише видання «Ґрати» з посиланням на реєстр судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, у жовтні 2022 року Сейпієва завербували до угруповання «ПВК Вагнера» для участі у війні проти України. 18 листопада його доставили літаком із Тюмені до Ростовської області, де він підписав контракт. Йому пообіцяли 200 тисяч рублів на місяць (це близько 92 тисяч гривень), гроші Сейпієв мав отримати після закінчення терміну контракту.

До початку грудня Сейпієв проходив підготовку, а потім його підрозділ доставили до Кремінної Луганської області. 24 грудня його направили до села Яковлівка Бахмутського району Донецької області, де він провоював тиждень, 30 грудня його взяли в полон.

За версією Служби безпеки України, яка вела слідство, Сейпієва було завербовано у Тюменській виправній колонії №2. Він відбував 10-річний термін за зґвалтування. В умовах контракту, підписаного з російським угрупованням, була не лише грошова винагорода, а й зняття судимості, йдеться у повідомленні.

З літа 2022 року вербуванням увʼязнених у колоніях займалося угруповання «Вагнера», яке в Росії називають «приватною військовою компанією». Її засновник Євген Пригожин особисто приїжджав до колонії та агітував увʼязнених їхати воювати в Україну. На війну відправляли засуджених за тяжкі та особливо тяжкі насильницькі злочини: вбивства, пограбування, зґвалтування. За службу за контрактом увʼязненим обіцяли помилування та зняття судимості. Однак у лютому 2023 року Пригожин заявив про припинення вербування увʼязнених.

На початку січня Пригожин повідомив про першу групу помилуваних. Журналісти видання «Агентство» та російської служби Бі-Бі-Сі ідентифікували серед них злодіїв-рецидивістів, наркоторговців та вбивць. Один із них, ветеринар Дмитро Каравайчик, у липні 2019 року був засуджений до 17 років колонії суворого режиму «за створення злочинного угруповання з виробництва та збуту амфетаміну». Ще один увʼязнений – неодноразово засуджений, зокрема й за вбивство, Анатолій Сальмін.

У травні очільник угруповання заявив про загибель 20 тисяч найманців в Україні, половина з них, за його словами, завербовані вʼязні.