ISW прокоментував перехід заступника міністра оборони РФ Мізінцева до «Вагнера»

Колишній очільник блокади Маріуполя та заступник міністра оборони Росії Михайло Мізінцев перейшов до приватної військової компанії «Вагнер», констатує Інститут дослідження війни у останньому звіті.

ISW посилається на інтерв’ю одному з російських військових блогерів, у якому Мізінцев підтвердив, що обійняв цю посаду. Російський військовий посадовець заявив, що мав «добрі стосунки» з «Вагнером» протягом останніх 10 років.

На думку аналітиків Інституту, це підтверджує дані про те, що спонсор ПВК Євген Пригожин використовував тісні зв’язки з Мізінцевим під час роботи в Міноборони, щоб отримати ресурси для «Вагнера».

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«Мізінцев хвалив командирів «Вагнера» та виступав за те, щоб структура та управління «Вагнера» стали моделлю для тотальної війни, яку Росія повинна вести. Мізінцев відмовився коментувати суперечки між Міністерством оборони Росії та ПВК «Вагнер», але підкреслив, що російські військові мають проблеми з боєприпасами та проводять широкомасштабну мобілізацію російського народу для перемоги в Україні», – цитують у звіті.

Дослідники наводять свої попередні оцінки, за якими Пригожин міг призначити Мізінцева заступником командувача, аби зберегти доступ ПВК до постачання, а також підтримував його як бажану заміну міністру оборони Росії Сергію Шойгу.

«Публічне підтвердження Мізінцевим своєї посади та лестощі «Вагнеру», ймовірно, є частиною ширших спроб Пригожина відстоювати більший вплив після захоплення Бахмута», – додали в ISW.

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Напередодні заступниця міністра оборони України ГаннаМаляр повідомила, що українські війська продовжують контролювати околиці Бахмута у південно-західній частині в районі «Літак».

Михайло Мізінцев став відомим у зв’язку з облогою Маріуполя навесні 2022 року – через це його називали «м’ясником Маріуполя». У вересні минулого року він став заступником міністра оборони Росії.