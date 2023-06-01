Розвідка Британії: на державному телебаченні РФ пролунав, ймовірно, перший заклик замінити Путіна

Розвідка Великої Британії звернула увагу на те, що на російському державному телебаченні, відомому жорсткою цензурою, днями пролунала пропозиція не обирати наступним президентом Росії Володимира Путіна.

«27 травня 2023 року російський опозиційний політик Борис Надєждін виступив на російському телеканалі НТВ і закликав обрати нового президента у 2024 році, щоб відновити нормальні відносини з Європою. Надєждін був гучним критиком війни з моменту вторгнення, але це, швидше за все, перший заклик до заміни Путіна на російському державному телебаченні з моменту її початку», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що за останні 15 місяців Росія запровадила обмеження свободи слова, яких не було з радянських часів.

«Однак існує реалістична ймовірність того, що нещодавня жорстка риторика націоналістичних діячів, таких як власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, надихає опозиціонерів кидати виклик табуйованим темам», – заявили в британській розвідці.

Минулого місяця Пригожин заявив, що Кремль замість заявлених у лютому 2022 року цілей «денацифікації» та «демілітаризації» України досягнув протилежного ефекту.

За його словами, оголошена на початку повномасштабного вторгнення «денацифікація» (це декларувалося як боротьба з «нацистським режимом», яким Кремль вважає владу Володимира Зеленського), зробила з українців націю, «яка відома всім у всьому світі».

Говорячи про «демілітаризацію», Пригожин назвав українську армію однією з найсильніших у світі.

Крім того, в травні американський Інститут вивчення війни (ISW) звернув увагу на те, що засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин скористався Днем перемоги в Росії для можливості висміяти президента Росії Володимира Путіна й поставити під сумнів його судження. В ISW тоді зауважували, що «слабо прихована» критика на адресу Путіна вперше пролунала від Пригожина.