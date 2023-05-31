Череватий: у Бахмуті російські сили ротацію прикривають щільним вогнем артилерії

Російські сили ротацію в Бахмуті прикривають артилерією, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«В останні дні не більше двох-трьох зіткнень було, вчора взагалі не було. Сьогодні два за добу. Проте ворог свої ротаційні заходи щільно прикриває вогнем артилерії – 343 рази за цю добу накрив наші позиції різними типами артилерії, один авіаналіт був. Ми також завдаємо ударів», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Росія намагається завести у Бахмут одні з кращих підрозділів, які у них залишилися.



«Посилило це їх (російські сили в Бахмуті - ред.) чи послабило – покажуть найближчі дні», – додав Череватий.

Раніше очільник ПВК «Вагнер» Пригожин заявив про початок виведення «вагнерівців» із Бахмута. У Міноборони України підтвердили, що у передмісті ці підрозділи вже заміняють на службовців збройних сил РФ, але у самому місті «вагнерівці» все ще є.

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На початку травня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що з грудня 2022 року Росія втратила в боях із ЗСУ понад 100 тисяч осіб, серед яких близько 20 тисяч – убитими. Москва про свої втрати не повідомляє.