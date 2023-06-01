У Росії став публічним конфлікт між Пригожиним і союзниками Кадирова

Люди з оточення керівника російського регіону Чечня розкритикували очільника угруповання «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина після його слів на адресу лояльного Рамзану Кадирову підрозділу «Ахмат».

Депутат Державної думи Росії Адам Делімханов 1 червня опублікував відеозвернення до Пригожина, в якому запропонував йому зустрітися та пояснити, чим займається в Україні чеченський батальйон «Ахмат».

За словами Делімханова, «Ахмат» «завжди виконує всі ті завдання, які поставлені верховним головнокомандувачем».

«Якщо тобі щось незрозуміло, ти будь-коли можеш звʼязатися, позначити місце, час, і ми тобі пояснимо, що тобі незрозуміло. Ти вже став блогером і на весь світ кричиш, репетуєш, що у нас тільки проблеми і що немає боєприпасів», — сказав Делімханов.

Розкритикував Пригожина і ще один соратник Кадирова, голова парламенту Чечні Магомед Даудов.

«Про можливості та завдання, Женю, тобі й не треба знати. Про це знає командування, верховний головнокомандувач, який ставить ці завдання, і глава республіки, герой Росії Рамзан Кадиров. Мені іноді буває незрозуміло, чого ти досягаєш своїми цими щоденними заявами. Навпаки, своїми заявами ти створюєш панічні настрої серед населення нашої країни», – сказав Даудов.

Він запропонував Пригожину «скинути локацію» та зустрітися «як чоловік із чоловіком».

31 травня пресслужба Пригожина опублікувала його відповідь на запит журналістів щодо того, чи батальйон «Ахмат» може окупувати підконтрольну Україні територію Донецької області. На це Пригожин відповів, що не може коментувати місце перебування «Ахмата», «всі підрозділи тримають це в секреті». На думку Пригожина, «Ахмат» має сили для «звільнення певних населених пунктів», але завдання встановлення контролю над усією Донецькою областю у цього підрозділу немає.