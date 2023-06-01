Заміна ПВК «Вагнер» на «кадирівців» у Бахмуті не вплине на хід боїв – Костенко

Присутність нових підрозділів у Бахмуті, які приходять на зміну приватній військовій компанії «Вагнер», навряд чи змінить ситуацію у місті. Так вважає Роман Костенко, народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Про це він сказав в етері «Свобода.Ранок» (проєкт Радіо Свобода).

За словами Костенка, тепер Бахмут «триматимуть» і штурмуватимуть російські десантники і так звані «кадирівці» з полку «Ахмат», які заходять туди на зміну «вагнерівцям». Однак за бойовим потенціалом ці підрозділи відрізняються від найманців «Вагнера», вважає народний депутат.

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«Такої дисципліни, як у «Вагнері», немає ніде. Вона побудована на страху смерті, якогось каліцтва, на кувалдах. І це вона змушувала ці маси злочинців, найманців іти на кулемети, іти на снаряди у повний зріст, тому що там був хоч якийсь шлях вижити. Піти назад – шансів вижити не було. Такої дисципліни в «Ахматі» немає. Вони себе завжди вважають кращими, достойнішими, ніж росіяни, росіяни для них неправовірні. І тут питання, що «кадирівці» якраз будуть іти за росіянами більше і по їхніх тілах». – вважає народний депутат.

Напередодні Інститут дослідження війни повідомив, що Кремль, можливо, хоче наново задіяти «кадирівців» як основну наступальну силу після відведення найманців «Вагнера». В тому числі це робиться для того, аби підважити зв’язок Рамзана Кадирова та очільника «Вагнера» Євгена Пригожина, вважають аналітики.