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Україна готова до контрнаступу – Зеленський

За словами глава держави, українська армія отримала «не все озброєння, на яке сподівалася, але чекати більше не можна»

Україна готова до контрнаступу, щоб звільнити територію від російських військових, зазначив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Wall Street Journal.

За словами глави держави, українська армія отримала «не все озброєння, на яке сподівалася, але чекати більше не можна». Зеленський попередив, що «операція може зайняти тривалий час і дорого обійтися».

«Ми твердо віримо, що нам це вдасться. Я не знаю, скільки це займе часу. Чесно кажучи, це може піти різними шляхами, абсолютно різними. Але ми збираємося це зробити, і ми готові», – заявив президент.

Влада України неодноразово заявляла, що війна з Росією може бути закінчена лише після відходу російських військ з усіх окупованих територій та відновлення України в міжнародно визнаних кордонах, тобто включно з Кримом.

У квітні 2023 року заступник голови Офісу президента України Андрій Сибіга говорив, що Київ готовий провести переговори з Москвою про умови повернення півострова, якщо під час контрнаступу ЗСУ дійдуть до кордонів Криму.

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