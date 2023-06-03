Україна готова до контрнаступу – Зеленський

Україна готова до контрнаступу, щоб звільнити територію від російських військових, зазначив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Wall Street Journal.

За словами глави держави, українська армія отримала «не все озброєння, на яке сподівалася, але чекати більше не можна». Зеленський попередив, що «операція може зайняти тривалий час і дорого обійтися».

«Ми твердо віримо, що нам це вдасться. Я не знаю, скільки це займе часу. Чесно кажучи, це може піти різними шляхами, абсолютно різними. Але ми збираємося це зробити, і ми готові», – заявив президент.

Влада України неодноразово заявляла, що війна з Росією може бути закінчена лише після відходу російських військ з усіх окупованих територій та відновлення України в міжнародно визнаних кордонах, тобто включно з Кримом.

У квітні 2023 року заступник голови Офісу президента України Андрій Сибіга говорив, що Київ готовий провести переговори з Москвою про умови повернення півострова, якщо під час контрнаступу ЗСУ дійдуть до кордонів Криму.