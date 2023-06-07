Ердоган запропонував створити комісію з розслідування підриву Каховської ГЕС і включити туди Росію

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і президент України Володимир Зеленський провели телефонну бесіду у середу, повідомили обидві сторони.

«Провів телефонну розмову з президентом Туреччини з Реджеп Таїпом Ердоганом. Розповів про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема про ризики для ЗАЕС, передав список нагальних потреб України для ліквідації лиха. Голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення окупаційних військ з української території. А також – про повернення наших незаконно ув’язнених громадян, зокрема кримських татар, продовження та розширення зернової ініціативи», – повідомив Зеленський у твітері.

Як повідомляє канцелярія турецького президента у твітері, Ердоган запропонував створити комісію з участю «експертів воюючих сторін, ООН і міжнародної спільноти, зокрема Туреччини».

Він пообіцяв зробити «все можливе» в цьому питанні і заявив, що можна використовувати метод переговорів, як у «зерновому коридорі».

«Ідея повернення до переговорів має домінувати», – заявили в канцелярії Ердогана, який, як повідомляється, заявив Зеленському, що рішуче продовжуватиме свої зусилля для встановлення справедливого миру.

Після розмови із Зеленським Ердоган провів телефонну бесіду і з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Під час зустрічі президент Ердоган заявив, що важливо, аби всебічне розслідування вибуху на Каховській дамбі було проведено таким чином, щоб не залишити місця для підозр. Висловлюючи, що комісія може бути створена за участю російських і українських експертів, ООН і міжнародної спільноти, включаючи Туреччину, президент Ердоган заявив, що Туреччина готова здійснити свій вклад в цьому контексті», – повідомили в офісі Ердогана.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Секретар РНБО Олексій Данілов сьогодні заявив, що Каховську ГЕС підірвали за особистою вказівкою президента РФ Володимира Путіна.