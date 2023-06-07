Україна надала суду Гааги інформацію про підрив Каховської ГЕС – генпрокурор

Україна передала до Міжнародного кримінального суду (МКС) «всю необхідну інформацію» щодо підриву російськими військами Каховської гідроелектростанції, йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

Як зазначають у відомстві, генпрокурор Андрій Костін поінформував прокурора Міжнародного карного суду Каріма Хана про підрив дамби Каховської ГЕС російськими окупантами.

Костін наголосив, що Україна готова співпрацювати з МКС та «надавати всі необхідні докази, які збирають прокурори, для притягнення до відповідальності всіх винних у підриві Каховської ГЕС».

«Росію треба зупинити. Спільно з міжнародною спільнотою ми притягнемо до відповідальності винуватців цього та інших міжнародних злочинів», – додав він.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Секретар РНБО Олексій Данілов сьогодні заявив, що Каховську ГЕС підірвали за особистою вказівкою президента РФ Володимира Путіна.