Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Україна надала суду Гааги інформацію про підрив Каховської ГЕС – генпрокурор

«Росію треба зупинити. Спільно з міжнародною спільнотою ми притягнемо до відповідальності винуватців цього та інших міжнародних злочинів», – Андрій Костін

Україна передала до Міжнародного кримінального суду (МКС) «всю необхідну інформацію» щодо підриву російськими військами Каховської гідроелектростанції, йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

Як зазначають у відомстві, генпрокурор Андрій Костін поінформував прокурора Міжнародного карного суду Каріма Хана про підрив дамби Каховської ГЕС російськими окупантами.

Костін наголосив, що Україна готова співпрацювати з МКС та «надавати всі необхідні докази, які збирають прокурори, для притягнення до відповідальності всіх винних у підриві Каховської ГЕС».

«Росію треба зупинити. Спільно з міжнародною спільнотою ми притягнемо до відповідальності винуватців цього та інших міжнародних злочинів», – додав він.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Секретар РНБО Олексій Данілов сьогодні заявив, що Каховську ГЕС підірвали за особистою вказівкою президента РФ Володимира Путіна.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG