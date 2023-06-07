Ситуація на Запорізькій АЕС стабільна – ОВА

Ситуація на Запорізькій АЕС з огляду на підрив Каховської ГЕС є стабільною, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко під час навчань цивільного захисту 7 червня у Запоріжжі.

«Станом на зараз ситуація на Запорізькій АЕС стабільна. У нас деякі реактори знаходяться на ремонті, деякі – у холодному простої і один ректор – в гарячій зупинці. Ставок-охолоджувач – рівень води в нормі, 16.6. Тобто ситуація – стабільна, рівень радіації біля станції та 20-кілометрової зони досягає норми», – сказав посадовець.

У Запорізькій ОВА також повторили, що загрози водозабезпеченню Запоріжжя немає.

«Місто Запоріжжя запитується з верхнього б’єфу – не буде критичної ситуації. Що стосується нижнього б’єфу, то у нас зараз рівень води в нормі. Він знижується. Це правда. В середньому десь за годину до 5 сантиметрів», – додав Юрій Малашко.

Вночі 6 червня стало відомо про руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію в лютому минулого року. Окупаційна влада РФ натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Хоч руйнація ГЕС може вплинути на роботу Запорізької АЕС, найближчі чотири місяці ситуація там буде стала, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

На Херсонщині триває евакуація населення з підтоплених районів.