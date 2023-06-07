Військові уточнили, чи вплинуло руйнування Каховської ГЕС на ситуацію на Таврійському напрямку

Зруйнування Каховської гідроелектростанції ніяк не вплинуло на ситуацію на Таврійському напрямку, зазначив речник пресцентру Сил оборони Валерій Шершень в ефірі Радіо Свобода.

«Противник веде активну оборону на Новопавлівському та Оріховському напрямках, має на меті посилити свої угруповання на певних напрямках. Просування наших військових у смузі оборони – це локальні успіхи, адже стоїть задача покращення свого становища чи виходу на більш вигідніші рубежі. На Запоріжжі – тривають бої за великі Новосілки (селище Донеччині, що межує з Запорізькою областю – ред.)», – зазначив військовий.

Крім того, за словами Шершеня, на Бахмутському напрямку ЗСУ «просуваються вперед, ворогу не вдається зупинити наше просування».

Також Шершень уточнив, що «ЗСУ контролюють ситуацію у верхній частині колишнього Каховського водосховища, Нікополь, Марганець, Запоріжжя, Оріхів, Гуляйполе..., й далі на схід до міста Авдіївка».

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Секретар РНБО Олексій Данілов сьогодні заявив, що Каховську ГЕС підірвали за особистою вказівкою президента РФ Володимира Путіна.