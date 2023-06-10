Генштаб: на Херсонщині окупанти дозволяють евакуацію лише тим, хто має російський паспорт

Російські військові дозволяють евакуацію із затоплених територій окупованої ними частини Херсонщини лише тим людям, які мають російські паспорти, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«У населених пунктах тимчасово захопленої частини Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях. Зокрема, дозволяють евакуацію із затоплених населених пунктів тільки людям з російськими паспортами. Також окупанти силоміць виганяють із власних вцілілих помешкань цивільних людей із метою розміщення в них військовослужбовців російських окупаційних військ», – йдеться в ранковому повідомленні Генштабу.

Напередодні в ефірі Радіо Свобода схожу інформацію озвучив міський голова окупованої нині Нової Каховки Володимир Коваленко.

За його словами, місцеві жителі розповіли йому, що представники окупаційної адміністрації питали в людей, чи мають вони російські паспорти, і пропонували «їхати в Челябінськ». Коваленко також зауважив, що російські військові після затоплення через підрив дамби Каховської ГЕС залишаються в Новій Каховці, вони «піднялися на рівень незатоплених вулиць», займають вільні квартири і виселяють людей, займаючи їхнє житло.