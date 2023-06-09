Вода відходить повільно, ситуація важка – влада про наслідки руйнування дамби на Херсонщині

На Херсонщині залишається «стабільно важкою» ситуація через підтоплення, спричинені руйнуванням дамби Каховської ГЕС, повідомив в ефірі Радіо Свобода Олександр Самойленко, голова Херсонської обласної ради.

«Вода відходить, але відходить дуже повільно. Якщо прибувала вона швидко і з великим напором, то сходить дуже повільно, по сантиметру рівень її знижується», – сказав Самойленко.

За його словами, весь день відбувалася евакуація з підтоплених міст.

«Мікрорайон Острів – він є таким найважчим, бо там живе велика кікльість людей, люди виїжджають. Спочатку дехто нехтував пересторогами влади, люди сподівалися, що все швидко минеться. Тому робота є і на сьогоднішній день. Це все дуже обтяжено тим, що наш ворог не дає можливості спокійно працювати, обстрілює. Сьогодні знову ж таки був обстріл у районі переправи, яка веде з затопленої частини нашого міста», – сказав голова облради.

Водночас голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у відеозверненні в своєму телеграмі, що досі на правому березі затоплено 35 населених пунктів, у воді – 3763 будинки.

«Але вода потроху відступає. Якщо зранку середній показник води сягав 5 метрів 38 сантиметрів, то на вечір він знизився майже до п’яти метрів. У Херсоні вода відійшла до відмітки 5,08 метра, що на 60 см нижче від максимального рівня. У Каховському районі вода також іде на спад. У звільнених Козацькому, Веселому, а також у тимчасово окупованій Новій Каховці рівень води знизився на півтора метра», – сказав він.

За словами Прокудіна, серйозною залишається ситуація в окупованій Корсунці. «Село затоплене, під водою – місцеве кладовище. Також розмиті цвинтарі в селах Ольгівка і Отрадокам’янка. Складна ситуація на окупованому лівобережжі. У Голопристанській громаді на 80% затоплено Голу Пристань, Велику Кардашинку, Малу Кардашинку, повністю пішла під воду Кардашинка… Загалом ми знаємо, що затоплено близько 3100 будинків у цьому районі», – сказав голова ОВА.

У самому водосховищі, за його даними, рівень води впав до 11,33 метра. Водосховище втрачає по шість сантиметрів води на годину.

Загалом до безпечних місць евакуювали 2588 осіб, повідомив Прокудін.

За його словами, через російські обстріли 9 червня в Тягинці поранений чоловік, він у тяжкому стані перебуває в лікарні. «Надвечір ворог вчергове обстріляв Херсон, сталися пожежі, 16-річна дівчина зазнала контузії», – додав голова ОВА.

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На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Водночас Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

Аналітики американського Інституту вивчення війни, ISW, заявили напередодні, що не можуть дати остаточної оцінки щодо відповідальної сторони за руйнування Каховської ГЕС, але, за їхніми словами, баланс доказів свідчить про те, що російські війська навмисно пошкодили дамбу.

Руйнування гідроелектростанції, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення, можливе затоплення 80 населених пунктів, і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.