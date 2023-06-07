ISW: баланс доказів свідчить про те, що війська РФ умисно пошкодили Каховську ГЕС, але остаточно казати зарано

Американський Інститут вивчення війни (ISW) не може дати остаточної оцінки щодо відповідальної сторони за руйнування Каховської ГЕС, але баланс доказів свідчить про те, що російські війська умисно пошкодили дамбу.



«Наразі ISW не може дати остаточної оцінки відповідальності за інцидент 6 червня, але вважає, що баланс доказів, міркувань і риторики свідчить про те, що росіяни навмисно пошкодили дамбу», – йдеться у звіті.

Як зауважують аналітики, українські офіційні особи визнали, що російські формування та позиції на східному березі могли бути застигнуті зненацька та під загрозою затоплення через рельєф місцевості, тому припущення, що це було результатом хаотичного поводження з навмисним підривом дамбу російськими військами

«Існує також можливість, звичайно, що вже існуючі структурні пошкодження дамби врешті-решт спричинили розрив і затоплення, як припускають деякі джерела, хоча повідомлення про звуки, як вибухи, не обов’язково відповідають цій точці зору», – додають в Інституті вивчення війни.



ISW ще не виявили чітких доказів того, що сталося на ГЕС, тому на момент публікації 6 червня, не може запропонувати незалежну оцінку відповідальності.

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Після руйнування дамби Каховської ГЕС Сполучені Штати заявили, що «не можуть остаточно сказати, що сталося», Вашингтон все ще вивчає інцидент, перш ніж встановити причетну сторону. Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що було завдано «значних» збитків і сказав, що причиною став «вибух».

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.