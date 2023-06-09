Вода відступає, російські військові залишаються – мер Нової Каховки про ситуацію в окупованому місті

В окупованій Новій Каховці почав спадати рівень води після повені, спричиненої руйнуванням дамби Каховської ГЕС, водночас місто залишається без світла, повідомив в ефірі Радіо Свобода голова міста Володимир Коваленко.

«Щодо Нової Каховки, то вода відступає, вона тепер залишилася у парковій зоні, у нижній частині міста, де в перші години було затоплено і де була найбільша хвиля – до шести метрів доходила: в районі «Казкової Діброви». Ця частина ще залишається підтопленою, але там немає житлового фонду», – сказав Коваленко.

Він також зауважив, що російські військові залишаються в Новій Каховці, вони «піднялися на рівень незатоплених вулиць.

«Зі слів очевидців, вони займають вільні квартири на проспекті Дніпровському, а, казали, в Дніпрянах та вулиця крайня, яка незатоплена, там є факти того, що робилося два-три місяці тому: примусового відселення… Є вони в нас, присутні», – сказав Коваленко.

За його словами, «набагато тяжча і страшніша» ситуація в селі Корсунка, яке входить до складу Нової Каховки.

«Воно – набагато нижче. Я розмовляв тільки-но з жителькою Корсунки: ніхто не повідомив жителям, що йде підтоплення. Абсолютно вивезення не було організоване, а рівень води у цьому селі був рівно три метри. Сьогодні деякі з підтоплених будинків склалися, вони були глинобитні. Затопило гімназію, монастир, бібліотеку, клуб, розмило кладовище. Не хочеться в це вірити, але жінка ця каже: я бачила, по місту пливли небіжчики і труни», – сказав міський голова Нової Каховки.

За його словами, з Корсунки більшість людей виїжджали самостійно, місцеві жителі організувалися і вивозили на човнах.

Пр цьому, як заявив Коваленко, представники окупаційної адміністрації питали в людей, чи мають вони російські паспорти і пропонували «їхати в Челябінськ».

На даний час, за даними мера, вода в Корсунці потроху почала спадати: «з тих трьох метрів сантиметрів 80 уже пішло».

Україна звинувачує у підриві греблі Каховської ГЕС Росію. Служба безпеки України 9 червня оприлюднила перехоплення розмови, в якій, як стверджується, російський військовий заявляє, що підрив здійснила російська диверсійна група – не очікуючи наслідків. Автентичність розмови підтвердити неможливо.

Українська влада стверджувала раніше, що російські військові мінували ГЕС на випадок українського наступу. Українські представники наголошують, що гребля проєктувалася із величезним запасом міцності проти зовнішніх впливів, і наголошують, що вона була підірвана зсередини.

Кремль називає руйнування греблі «навмисною диверсією» з боку Києва, не уточнюючи при цьому, що саме могло призвести до її руйнування.

Представники країн Заходу, коментуючи руйнування греблі в ніч на 6 червня, прямо не заявляли про те, що її підірвала Росія, проте все ж таки відзначали відповідальність Москви за те, що сталося – оскільки саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого минулого року й окупувала частину Херсонської області (зокрема і Каховську ГЕС), перетворивши її на зону боїв.

Руйнування дамби спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів, звідки евакуюють людей.

За даними МВС, внаслідок повені загинули щонайменше п’ятеро людей, ще 13 вважають зниклими безвісти. Дані стосуються підконтрольної Україні території.

При цьому якщо на контрольованій українською владою території регіону евакуація ведеться за посередництва рятувальників, поліції, військових і волонтерів, то на окупованих територіях ситуація складна. За даними мера Олешків Євгена Рищука, на окупованому Лівобережжі евакуацією займаються волонтери, яким сили РФ часто перешкоджають у доступі до потерпілих.

8 червня МЗС України повідомило, що домовилося із ООН про відправку груп, які будуть направлені у постраждалі окуповані території Лівобережжя для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей. Але для цього необхідні гарантії безпеки від РФ. Москва поки на це офіційно не реагувала.