Російські окупанти на Херсонщині вимагають гроші в волонтерів за евакуацію – ДСНС

На Херсонщині, яка була затоплена внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції, російські окупанти вимагають кошти у волонтерів, які хочуть евакуювати людей, каже т.в.о. директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби з надзвичайних ситуацій України Михайло Гриб.

За його словами, така ситуація склалась в окупованих Олешках.

«Я підтверджую цю інформацію (щодо вимагання російськими окупантам грошей у волонтерів - ред.). Волонтери нам доповідають, що проходять, але проходять саме за такою схемою. А у Державної служби з надзвичайних ситуацій, на жаль, немає можливості (туди дістатися – ред.) – нас зразу обстріляють, нам не має сенсу туди (рухатися – ред.)», – уточнив він.

Також, за словами Михайла Гриба, наразі рятувальники «загалом контролюють» ситуацію в регіоні після руйнування Каховської ГЕС, а також «готові надавати людям допомогу та роблять це».

Незалежно перевірити цю інформацію Радіо Свобода не може.

Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування Каховської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні «Південь» підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російська окупаційна влада спочатку заперечувала факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано. Проте Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.