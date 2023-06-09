Подоляк: «якби Росія сама зізналася у підриві ГЕС – це був би нонсенс»

Росія, яку українська сторона та інші країни світу «звинувачують у підриві дамби Каховської ГЕС, навряд зізнається у скоєному», але «факти свідчать про її вину», наголосив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Радіо Свобода.

Він вважає, що окупація та контроль території Нової Каховки та самої гідроелектростанції «дали можливість підготуватися до знищення греблі».

«Ця територія в Новій Каховці повністю, тотально контрольована російськими військовослужбовцями. Інженерно підірвати таку критичну інфраструктурну будову як дамба – можливо тільки внутрішньо, і це має бути тонна цієї вибухівки. І 100-150 метрів треба замінувати. А які факти мають бути? Підривник має прийти і сказати: «Дивіться, в мене є паспорт Російської Федерації і це я мінував»? Це ж нонсенс», – стверджує Подоляк в ефірі «Свобода.Ранок» (проєкт Радіо Свобода).

Водночас, він також нагадав про те, що українська влада неодноразово стверджувала, що «уся провина за руйнування греблі Каховської ГЕС повністю лежить на російській армії».

«Росія заходить у Херсон, викрадає там усю техніку – я маю на увазі цивільну техніку – взагалі обкрадає місто, виходить з цього міста, підриває підстанції електричні, водогони і так далі. Після цього ставить артилерію і щоночі, щодня атакує центр Херсона. Після цього вона підриває ГЕС і ми сьогодні ставимо питання «А хто міг це зробити?» – сказав радник ОП.

В Офісі президента України впевнені, що «катастрофа із дамбою може трактуватися, як використання зброї масового ураження». Подібну думку висловлювали і в інших країнах – наприклад, так заяву зробило МЗС Чехії.

Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування Каховської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні «Південь» підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російська окупаційна влада спочатку заперечувала факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано. Проте Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.