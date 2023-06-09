Більшість українців не допускає територіальних поступок для припинення війни – опитування

Більшість українців – 84% – продовжує дотримуватися погляду, що жодні територіальні поступки не є припустимим, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть інші загрози. Про це свідчить опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 26 травня-5 червня.

За даними опитування, лише 10% респондентів вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

Соціологи наголошують, що протягом року – з травня до травня 2023 року – істотних змін у суспільних настроях практично не було: кожного разу більшість респондентів (82-87%) висловлювалися проти територіальних поступок і меншість (8-10%) були готовими до них.



У всіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок: серед жителів Сходу 75% проти поступок (готові на поступки – лише 13%), а серед жителів Півдня – 86% проти поступок (готові – 8%), додають у КМІС.

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У лютому 2023 року соціологічної групи «Рейтинг» оприлюднила опитування, яке свідчить, що за рік повномасштабного вторгнення РФ віра у перемогу над російськими загарбниками зросла в українців з 56% до 95%. Більшість респондентів (63%) вважають, що для перемоги потрібно не менше ніж пів року, або ж і більше часу.