«Люди чекають на дахах. Окупанти залишаються». Хто і як рятує жителів затопленої лівобережної Херсонщини

Що відомо про ситуацію на лівобережній частині Херсонщини, якими є наслідки руйнування Каховської ГЕС у цьому регіоні? Чи проводить евакуацію жителів місцева окупаційна влада? Чи залишаються на лівобережній Херсонщині російські військові, і як вони себе там поводять? Наскільки змінилися настрої серед окупаційних чиновників і тих, хто з ними співпрацює? Все це зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Евакуація на окупованій частині Херсонщині повністю провалена, заявив 7 червня президент України Володимир Зеленський . За його словами, навіть неможливо встановити достеменно – скільки людей на окупованій території можуть загинути без порятунку, питної води, їжі та без медичної допомоги. Президент наголосив, що такі організації, як Міжнародний комітет Червоного Хреста, мають негайно долучитися до рятувальної операції та допомогти людям саме на окупованій частині Херсонщини.

. За його словами, навіть неможливо встановити достеменно – скільки людей на окупованій території можуть загинути без порятунку, питної води, їжі та без медичної допомоги. Президент наголосив, що такі організації, як Міжнародний комітет Червоного Хреста, мають негайно долучитися до рятувальної операції та допомогти людям саме на окупованій частині Херсонщини. 8 червня Володимир Зеленський відвідав Херсон, де відбулася координаційна нарада щодо ліквідації наслідків руйнування греблі Каховської ГЕС. За його словами, нині важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим внаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 8 червня повідомив, що на ранок середній рівень підтоплення становив 5 метрів 61 сантиметр. Під водою перебувають 600 квадратних кілометрів Херсонщини, з них 32% – на правобережжі та 68% – на лівому березі. Вже на ранок 9 червня влада Херсонщини повідомила про тенденцію на зменшення рівня затоплення на Херсонщині.

8 червня повідомив, що на ранок середній рівень підтоплення становив 5 метрів 61 сантиметр. Під водою перебувають 600 квадратних кілометрів Херсонщини, з них 32% – на правобережжі та 68% – на лівому березі. Вже на ранок 9 червня влада Херсонщини повідомила про тенденцію на зменшення рівня затоплення на Херсонщині. Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 7 червня повідомив, що після руйнування греблі Каховської ГЕС, жителі селища Козачі Лагері, які опинилися в зоні підтоплення, не дочекалися допомоги від окупаційної влади й намагалися самостійно виїхати з частково підтопленого населеного пункту. Але російські військовослужбовці, заблокували всі можливі шляхи звільнення та заборонили евакуацію, стверджують в Генштабі.

У відомстві повідомляють, що водночас у місті Гола Пристань російські окупанти виганяють власників двоповерхових будинків із приватних будівель і самі розташовуються у них. На дахах цих споруд російські військові облаштовують вогневі позиції, сказано у зведенні Генштабу. Станом на вечір 7 червня у Голій Пристані було затоплено 196 житлових будинків, зазначив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Ситуація катастрофічна»

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський ситуацію на лівобережній Херсонщині називає «не критичною, а катастрофічною». Від затоплення постраждали десятки населених пунктів, сказав він «Новинам Приазов’я».

«Є таке відчуття, що ніхто насправді не намагався там цих людей рятувати, тому що вони там дуже пізно підключилися до цих процесів, почали хоч щось робити. Не була скасована комендантська година, окупаційні війська взагалі заважали навіть місцевим людям допомагати один одному та рятувати життя. Вони обороняли там рух на човнах в певних громадах, відбирали ці човни, які ще лишалися у людей», – розповідає депутат.

Ситуацію з затопленням російські окупаційні сили можуть використати як ще один привід для депортації людей, вважає Соболевський. Він також розповів, що частина російських військових відійшла зі своїх позицій, втім вони залишаються на лівобережній частині Херсонщини.

Вони частину своїх військових залишають, навіть в підтоплених зонах

«Якщо ми кажемо про райони безпосередньо поруч з Дніпром, звичайно, частина їхніх підрозділів була вимушена відійти, тому що їхні позиції були просто затоплені. Але кількість військового контингенту на лівому березі зараз немає в мене інформації, що вона зменшилась. Вони частину своїх військових залишають, навіть в підтоплених зонах, а частину підрозділів відвели трохи далі, тому що вони не можуть зараз там знаходитися», – каже він.



Соболевський додав, що ситуація на Херсонщині може погіршитися, якщо нижня частина дамби також остаточно зруйнується.

«Течія зривала будинки»

Є жителі , які ратуються самостійно, прямують на човнах на деокуповану територію.

Один з них – Олександр, розповів, як рятувався з «сірої зони»: «У нас шансу більш не було ніякого. Не було ніякої евакуації! Ми самі ухвалили рішення на свій страх та ризик».

Найважче – впоратися із течією Дніпра, каже чоловік:

«Течія дуже потужна – ми з третього заходу змогли зайти на цю ділянку міста. Для такої течії це дуже малі двигуни – ми й веслами гребли», – розповів він.

Про складність порятунку свідчить і той факт, що через водяний вир, як повідомляють у соцмережах, загинули українські військові, які брали участь в рятувальній операції.

Ще одна жителька Наталя, яка перебувала на острові неподалік окупованої Голої Пристані каже, що рятували і людей, і тварин.

«Брали на буксир гумовий човен, маленькі човни – і якось спільно ми рухалися. Це було дуже складно, тому що це був просто потік. Будинки пливли, зривало з фундаментів будинки», – розповіла вона.

«Кинули напризволяще»

Призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо 6 червня спочатку заявляв, що евакуація з затопленого регіону начебто не потрібна. Втім, 8 червня він повідомив, що із затоплених населених пунктів евакуйовано нібито майже 4 тисячі 300 осіб, а для приймання людей відкрили «майже пів сотні» пунктів тимчасового розміщення. 32 людини, за даними Сальдо, госпіталізовані, про загиблих він не повідомляв.

Місто Олешки станом на вечір 7 червня було затоплено на 90%, повідомив в ефірі Українського радіо міський голова Євген Рищук. Цього ж вечора Рищук повідомив про трьох загиблих внаслідок затоплення, втім, за його даними, їхня кількість може бути більшою.

В ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» 8 червня Міський голова Олешок розповів, що на лівобережжі Херсонщини вдалося врятувати понад 300 людей з будинків, які затопило внаслідок руйнування Каховської ГЕС. 120 із них – з переохолодженням – перебували у місцевій лікарні, яка не є затопленою. За його словами, людей вивозять волонтери. Врятованих, каже Рищук, везуть в госпіталі та розміщують у школах. Російська окупаційна влада, за його словами, «кинула людей напризволяще».

«Новинам Приазов’я» Рищук сказав, що 8 червня після першої години ночі вода перестала прибувати в місто.

«Вже на ранок була тенденція того, що вода почала падати. Є інформація, що десь до 20-30 см на ранок вода була пропала. Тобто з усіх населених пунктів мені надають інформацію, що вода почала відходити. Судячи з того, що я дивився фотографії з Нової Каховки, ми всі бачили фото, де плавали білі лебеді, то зараз там вже води немає, біля Будинку культури у центрі Нової Каховки. Тобто ми для себе розуміємо, що декілька діб і у нас води не буде», – розповів Рищук.

«Закінчуються харчі»

Виїхати з Олешок неможливо, оскільки дороги затоплені, каже міський голова. Окупаційна влада евакуацію не проводить, стверджує він.

Є люди які вже сидять дві доби на дахах будинків, чекають

«Вони (окупанти – ред.) на човнах плавали поміж будинків і знімали людей з дахів вибірково. Комусь казали: «сидите ждите» (рос.). Люди, в яких були телефони гарячої лінії російської МНС, телефонували і їм давали одну відповідь: «Чекайте». От вони й чекають. Є люди які вже сидять дві доби на дахах будинків, чекають. Декому кажуть: «Сидите ждите Украину. Вы же Украину ждали, вот и ждите» (рос.). І сидять люди далі на даху», – додав Рищук.

За його словами, якщо вода найближчими днями не зійде, в Олешках можуть закінчитися харчі.

Порозкрадали всі продуктові кіоски, які були на базарі, пограбували їх

«Харчів небагато, максимум вистачить на 2-3 дні. Тобто якщо окупаційна влада харчі не доставить, то це буде біда. Мало того, пишуть мені інформацію, що за ніч порозкрадали всі продуктові кіоски, які були на базарі, пограбували їх. Хто це зробив, ми не знаємо, можливо, мародери місцеві, можливо, росіяни, ми не знаємо, хто це зробив, але є і така ситуація», – зазначив Рищук.

«Тіла залишають у човнах»

Інформацію про загиблих міському голові розповіли жителі Олешок, які там залишаються. Так, станом на 8 червня він повідомив про загибель 9 людей в місті. Рищук розповів, що деякі тіла виловлюють з води й залишають у човнах біля підʼїздів. Через затоплені цвинтарі, є проблема з похованням тіл.



«Надходять такі повідомлення: «У нас в сім'ї горе, сьогодні на вулиці Робочій потонув мій дядько. Його на човні забрали його жінка та зять, зараз його тіло знаходиться у човні біля під'їзду». Тобто тіло поклали у човен. човен прив'язали біля під'їзду затопленого і він знаходився так там», – розповів Рищук.

Він зазначив, що при цьому російських військових у місті менше не стало, вони займають більш вигідні для себе місця.

Ми не бачимо тенденцію того, що вони відходять

«Вони просто відійшли на ті міста, де сухо, а в самому місті вважаючи, що воно затоплене, вони просто почали займати квартири в багатоповерхівках і все. Тобто вони нікуди не йдуть. Вони для себе розуміють, що якщо вони відійдуть, то наші (ЗСУ – ред.) зайдуть, тому вони сидять далі. Ми не бачимо тенденцію того, що вони відходять», – каже міський голова Олешок.

Редакція не може незалежно підтвердити чи спростувати озвучену інформацію.

«Росія не триматиметься за Херсонщину»

Ті, хто співпрацюють з російською окупаційною владою Херсонщини, зараз відчувають себе невпевнено, розповів «Новинам Приазовʼя» заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. За його інформацією, вони сприйняли знищення Каховської ГЕС як свідчення того, що за окуповану частину Херсонської області Росія триматися не буде.

Вони деморалізовані, вони на грані бунту, вони втратили дисципліну

«Вони також слідкують за ситуацією на фронті, зчитують поведінку окупаційних військ і окупаційної адміністрації, яка також дуже невпевнена і починає шукати шляхи для відходу. Всі бачать, в якому стані російські війська, особливо ті частини, які прибувають на відпочинок після фронту. Вони деморалізовані, вони на грані бунту, вони втратили дисципліну, вони грабують всіх, зокрема і колаборантів. Вони становлять небезпеку для всіх і військовій поліції все важче утримувати в цих районах порядок, саме у південних районах Херсонщини», – зауважив Данилов.

Перше, що зробили окупаційні чиновники, це посилили власну охорону, розповідає експерт.

«Якщо говорити про меседжі, то меседжі заспокійливі. З іншого боку, просять запастися водою. Інколи транслюються ті меседжі, які транслюються для Росії: «Україна – це зробила для того, щоб вбити руських людей Херсонщини», – розповів він.

Найгіршими наслідки можуть бути у Голій Пристані, припускає Данилов.

Боїмося, що ситуація в Голій Пристані може бути найгірша, дуже боїмося повідомлень про жертви

«В Голій Пристані залишається у верхній частині, яка не затоплена, російські військові. Це ті, які стріляють на ураження по тих, хто намагається плавати. Чи вони так бояться наступальних операцій України, чи в них просто наказ такий. Взагалі це дуже нагадує геноцидні практики, які були в 1932-1933 роках, коли райони охоплені найбільшим голодом були оточені військами НКВД і нікого звідти не випускали. Дуже боїмося, що ситуація в Голій Пристані може бути найгірша, дуже боїмося повідомлень про жертви», – додав експерт.