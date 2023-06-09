ЗАЕС більше не може брати воду з Каховського сховища: у Державній інспекція ядерного регулювання кажуть про загрози

Які загрози виникли для ЗАЕС внаслідок руйнування контрольованої та замінованої російською армією греблі Каховського водосховища? Яка сиутація в окупованому Енергодарі та на самій станції? Радіо Свобода в ефірі програми Свобода.Ранок розпитало в.о. голови Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олега Корікова про те, які загрози для Запорізької атомної станції виникли через руйнування Каховського водосховища.

8 червня 2023 року система охолодження ЗАЕС втратила можливість підживлюватися водою Каховського водосховища через те, що рівень води у водоймі опустився нижче рівня можливості здійснювати водозабір внаслідок руйнування греблі, за яке несе відповідальність Росія як країна-агресор.

МАГАТЕ (Міжнародна агенція атомної енергії – ред.) прогнозує, що за кілька тижнів ситуація може стати критичною. Про це розповів директор організації Рафаель Гроссі в інтерв'ю виданню Sky News.

(Міжнародна агенція атомної енергії – ред.) прогнозує, що за кілька тижнів ситуація може стати критичною. Про це розповів директор організації в інтерв'ю виданню Sky News. При умові максимальної заповненості ставка-охолоджувача та прилеглих каналів, води вистачить на кілька місяців для охолодження реакторів та відпрацьованого палива.

На думку Рафаеля Гроссі, існує серйозна екологічна загроза: без належного охолодження шести реакторів, вони можуть почати розплавлюватись.

Законна міська влада Енергодара – міста-сателіта Запорізької АЕС –закликає місцевих жителів покинути місто. Заступник мера міста Іван Самойдюк у коментарі для Радіо Свобода заявив, що ситуація із захопленою Запорізькою атомною електростанцією може вийти з-під контролю в будь-який момент.

– міста-сателіта Запорізької АЕС –закликає місцевих жителів покинути місто. Заступник мера міста у коментарі для Радіо Свобода заявив, що ситуація із захопленою Запорізькою атомною електростанцією може вийти з-під контролю в будь-який момент. «Енергоатом»: ситуація на ЗАЕС поки контрольована.

– Якщо говоримо про Запорізьку АЕС, в цілому про ядерну безпеку для держави Україна і для Європейського континенту, то які загрози існують для неї після руйнування дамби Каховської ГЕС станом на сьогодні?

– Взагалі атомна електростанція так само, як і будь-яка теплова станція, є потужним споживачем водних ресурсів. Наразі для того, щоб енергоблок АЕС потужністю тисячу мегават виробляв електрику, то потрібне водоспоживання на рівні пів кубометра на секунду.

Усі шість енергоблоків Запорізької АЕС знаходяться в зупиненому стані. Таким чином водоспоживання наразі мінімальне

На рік якщо перекласти, то це 10-15 мільйонів кубометрів водних ресурсів на рік. І це незалежно від того, яка саме АЕС, тобто в Україні чи десь закордоном, або теплова електростанція такої самої потужності.

На сьогодні всі шість енергоблоків Запорізької АЕС знаходяться в зупиненому стані. Таким чином водоспоживання наразі мінімальне. Водоспоживання відбувається безпосередньо на те, щоб залишкові виділення тепла від ядерного палива, скажемо так, розсіяти в навколишнє середовище.

І враховуючи те, що ставок-охолоджував Запорізької АЕС – це окрема гідротехнічна споруда, яка відокремлена греблею від Каховського водосховища, безпечна експлуатація (щоб не було пошкодження активної зони) в таких умовах, в умовах зупиненого стану, можлива впродовж кількох місяців.

– Тобто станом на зараз критичної ситуації немає і загрози ядерній безпеці немає?

– Коли ми отримали інформацію про мінування греблі Каховської ГЕС, то експлуатуюча організація провела відповідний аналіз впливу, наприклад, зникнення Каховського водосховища внаслідок руйнування греблі на безпечну експлуатацію, і розробила комплекс заходів для того, щоб мінімізувати наслідки і відповідно забезпечити безпечну експлуатацію.

Безпечна експлуатація у таких умовах, в умовах зупиненого стану, можлива впродовж кількох місяців

То за умови того, що енергоблоки будуть знаходитися в зупиненому стані енергоблоки можуть ще безпечно експлуатуватися впродовж кількох місяців.

Але наразі Запорізька АЕС є окупованою російськими окупантами, які мають зовсім інші цілі, зовсім іншу мету, ніж безпечна експлуатація енергоблоків АЕС, вони фактично перетворили її на військову базу, рівень мілітаризації Запорізької АЕС значно зріс. В таких умовах ми не можемо бути впевненими в тому, що наша станція в безпеці.

– Чи можна очікувати, що після Каховської ГЕС, ситуація, яка сталася там, може повторитися і на Запорізькій АЕС? Чи готується до цього держава Україна? Чи готується до цього світ, Європа і так далі?

– Фактично зникнення Каховського водосховища внаслідок руйнування греблі – це черговий крок російських окупантів в напрямку подальшої деградації стану ядерної та радіаційної безпеки.

Кілька тижнів тому за командою з Москви відключили автоматичну передачу даних з радіаційного контролю із ЗАЕС

Я хотів би нагадати, ще кілька тижнів тому за командою з Москви відключили автоматичну передачу даних з радіаційного контролю в межах проммайданчика ЗАЕС.

Відповідно зараз та команда МАГАТЕ, яка присутня на Запорізькій АЕС, в мануальному режимі, телефоном передає дані з датчиків радіоконтролю в центральний офіс у Відні, а далі Україна отримує цю інформацію. Це неприйнятно. Має бути відновлена якнайскоріше автоматична передача даних.

– Тобто тепер доступу до даних Україна не має, вона їх отримує через посередників?

– Саме так. Це порушення норм з ядерної та радіаційної безпеки.

На Запорізьку АЕС вже не пускають людей навіть зі звичайним кнопковим телефоном

Крім того, у нас кілька разів відбулося порушення. І ця експлуатаційна подія зараз кваліфікується повним знеструмленням Запорізької АЕС. Російські окупанти порушують і тут умови безпечної експлуатації.

Також значно підсилився тиск на персонал.

Персонал Запорізької АЕС, який на сьогодні не має російських паспортів, підлягає відповідним тортурам, знущанням, додатковим перевіркам.

На Запорізьку АЕС вже не пускають людей зі звичайним «бабушкофоном», я маю на увазі кнопковим телефоном. Я вже не кажу про смартфони або якісь інші телефони, обладнані відеокамерами. Перевіряють зміст телефонів на предмет контактів з людьми на підконтрольній Україні територіях.

– А скільки українських громадян досі залишаються працівниками Запорізької АЕС?

– У нас є наявні дані, що близько тисячі осіб не отримали на сьогодні російські паспорти. Можливо, навіть більше.

– І ці люди піддаються тортурам? Правильно я розумію, з ваших слів?

– Саме так. Таким чином, я можу ще доповнити тим, що контроль доступу ведеться російськими військовими.

Єдиний шлях повернення Запорізької АЕС в безпечний стан – це деокупація, демілітаризація

Тобто на території АЕС можуть потрапити різного роду пропагандисти, різного роду блогери, військові, зброя, вибухівка. І потрапляють туди. Але не той персонал, який насправді кваліфікований і може забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку та безпечну експлуатацію.

Таким чином ризики збільшуються, а наші можливості на них реагувати зменшуються.

І єдиний шлях повернення Запорізької АЕС в безпечний стан – це деокупація, демілітаризація і повернення її під контроль легітимного оператора – «НАЕК «Енергоатом» і компетентного органу регулювання ядерної та радіаційної безпеки, а це Державна інспекція ядерного регулювання України.