«Розпач. Вода стоїть до 4-х метрів. Окупанти кажуть: «ждали ЗСУ, пусть оно вас спасает»: Гасаненко про затоплені Олешки

Ситуація в окупованих Росією Олешках (місто і 12 сіл Олешківської територіальної громади)після підриву дамби Каховського водосховища розпачлива: є загиблі, майже немає зв'язку, евакуацією людей у перший день катастрофи окупаційна адміністрація не займалася, а зараз такої можливості немає. Про це Радіо Свобода розповіла в ефірі програми Тетяна Гасаненко, начальниця Олешківської міської військової адміністрації. За її словами у зоні затоплення може перебувати до 16-ти тисяч людей

Дивіться із 39-ї хвилини ефіру:

– Місто Олешки розташоване на лівому березі Дніпра неподалік Херсона, безпосередньо біля річки, від Нової Каховки, де стався підрив дамби, 70 кілометрів. Пані Гасаненко, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в Олешках?

– Мені дуже складно підібрати слово, щоб сказати, яка ця ситуація. Це ситуація не просто складна. Це ситуація розпачу! Тому що за цією трагедією стоять люди. І станом на зараз ніяка евакуація не проводиться. На сьогоднішню хвилину люди залишаються на дахах і потребують негайного втручання. Але відповідно орки говорять про те, що «ви же ждалі свайо ЗСУ, пусть оно вас і спасаєт». Але насправді вони не дозволяють проводити будь-які заходи з евакуації і самі так само їх не проводять.

Для своєї картинки вони зняли певні такі сюжети, коли оголосили начебто евакуацію, і зараз на Житлоселищі пропонують окремим людям виїхати начебто, виїхати спочатку до селища Раденськ, але потім виїхати до Краснодарського краю. Відповідно люди, які не бажають евакуації до Російської Федерації, від цього відмовляються. Але й перейти на місце збору майже неможливо. Місто на 75% покрите водою.

– А чи залишаються в Олешках представники окупаційної влади?

– Так, вони залишаються. Вони озброєні, вони погрожують і навіть не дають можливості скористатися будь-якими засобами для евакуації. Тобто якщо є можливість навіть якогось надувного човна для того, щоб врятувати людей, вони погрожують, що будуть стріляти впритул.

Звичайно, що люди користаються такою можливістю, сусіди допомагають одне одному. Але є найскладніші ситуації, коли навіть і на човнах неможливо зняти людей з дахів або з тих місць, де вони перебувають. Станом на зараз руйнуються будинки. І, звичайно, ми маємо повідомлення, поки що неофіційні, про людей, які, на жаль, стали жертвами цієї трагедії.

– Чи я правильно зрозуміла, що окупаційна адміністрація, військові відійшли на якусь безпечну територію, де ще не затоплено, і не дозволяють людям евакуюватися? Чи як?

– Вони є на і на безпечній території. Але оскільки місто оточене водою, а вони знаходяться в центрі. Там, наприклад, є три школи, де можна було би розмістити людей, там є будинок культури. Але вони не дозволяють цього зробити. Вони зайняли у багатоповерхівках треті і четверті поверхи і звідти їм дуже зручно (пробачте за таке слово) спостерігати за тим, що відбувається в місті. За долю людей взагалі ніхто не переймається.

– А наскільки у вас тісний контакт з людьми, які там перебувають? І чи є в принципі в людей засоби для якогось зв’язку?

– Це найстрашніше з того, що зараз відбувається. Якщо вчора ми мали можливість контактувати, тобто багато людей давали про себе знати, коментували ту ситуацію, яка відбувається навколо них, спілкувалися телефоном. До речі, окупанти зразу вимкнули свій російський зв'язок, вимкнули інтернет і вимкнули світлою.

Але з Херсону до нас близько – дістає зв’язок, «Водафон». То станом на сьогодні ми втратили зв'язок через те, що розряджаються телефони, немає можливості зарядити телефони. Тому, на жаль, ситуація залишається складною. Спілкування зменшилося, мабуть, в разів 20 чи 30. Тому зв’язку майже немає.

– Підкажіть, а скільки, за вашими оцінками, людей може перебувати в окупованих Олешках?

– Я не хочу говорити тільки про Олешки. Тому що Олешківська територіальна громада – це 12 населених пунктів. І не тільки затоплені Олешки. На 50% затоплені Підстепне і Піщанка. Повністю затоплені, вода стоїть до чотирьох метрів у Правих Солонцях і Правих Сагах. Тобто села так само потерпають, як і місто.

До початку повномасштабної війни на території Олешківської громади проживало 38,5 тисяч осіб. В період окупації, в останній вже ось період ми нараховували, але досить приблизно, десь 16 тисяч.

Скільки залишається зараз? Сказати дуже важко. Але евакуюватися навіть самостійно неможливо. Це заборонено, машини зупиняють і ніякого шансу навіть у ті села, які знаходяться вище і можна було би туди передислокуватися, цього зробити неможливо.