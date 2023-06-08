Зеленський поїхав на Херсонщину – скликано нараду з ліквідації наслідків руйнування Каховської ГЕС

Президент Володимир Зеленський повідомив про свою робочу поїзду на Херсонщину, де скликано координаційну нараду щодо ліквідації наслідків руйнування греблі Каховської ГЕС.

«Багато важливих питань: оперативна обстановка в області, яка склалася внаслідок катастрофи, евакуація населення з потенційних зон затоплення, ліквідація надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі, організація життєзабезпечення затоплених територій. Також перспективи відновлення екосистеми регіону й оперативна воєнна обстановка в зоні техногенної катастрофи», – написав Зеленський у фейсбуці.

За його словами, нині важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини.

Також Зеленський повідомив, що у Херсоні відвідав переправу, на якій здійснюється евакуація людей з підтоплених територій.

Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування Каховської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні «Південь» підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російська окупаційна влада спочатку заперечувала факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано. Проте Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

У держкомпанії «Укргідроенерго» переконані, що руйнування окупованої Каховської ГЕС спричинив вибух всередині станції.

Фахівці кажуть: щоб збудувати тимчасове перекриття витоку на Каховській ГЕС, потрібно щонайменше два місяці.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, станом на ранок 8 червня з підтоплених територій Херсонщини евакуювали 1995 людей, з яких 103 – діти. Врятовано 334 – з них 15 дітей). За попередніми даними, всього підтоплено 20 населених пунктів та 2629 будинків на правому березі Дніпра.