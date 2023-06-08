«Укргідроенерго»: за добу рівень води у Каховському водосховищі зменшився на понад метр

У держкомпанії «Укргідроенерго» заявляють, що за добу рівень води у Каховському водосховищі зменшився на понад метр.

«Рівень водосховища в районі Нікополя станом на 08:00 8 червня становить 13,05 м. За добу рівень води у Каховському водосховищі зменшився на понад метр», – йдеться у повідомленні.

У гідрогенеруючій компанії зазначають, що на даний час продовжуються руйнування водозливної греблі, земляної вставки між будівлею станції та шлюзом.

У держкомпанії «Укргідроенерго» переконані, що руйнування окупованої Каховської ГЕС спричинив вибух всередині станції.

Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування Каховської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні «Південь» підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російська окупаційна влада спочатку заперечувала факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано. Проте Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.