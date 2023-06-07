«Укргідроенерго»: половина зруйнованої Каховської ГЕС вже є під водою, розмиви збільшуються

Генеральний директор держкомпанії «Укргідроенерго» Ігор Сирота заявляє, що половина зруйнованої Каховської ГЕС вже є під водою, розмиви збільшуються.

«Ми бачимо, що розмиви збільшуються. Станція – ми переконані, що був вибух всередині станції в машинному залі – розламалася навпіл. Половина станції вже під водою, друга половина теж сповзає. Поза станцією є земляна водозливна гребля, там відбувається розмив», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, Каховське водосховище і станція мали важливу роль у водопостачанні південних областей, але також ГЕС регулювала альтернативні джерела, які почали розвиватися на Херсонщині та Миколаївщині.



«Це сонячні панелі, вітрова електрогенерація. Для них потрібні регулюючі потужності. Цю роль виконувала Каховська станція. Звичайно, ми уже сьогодні розробляємо проекти, дивимося, що потрібно зробити, і яким чином добудувати. Але реалізація такого проекту потребуватиме щонайменше 5 років», – додав Ігор Сирота.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення, можливе затоплення 80 населених пунктів, і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.