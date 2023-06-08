Війська РФ могли розраховувати на інші наслідки підриву Каховської ГЕС – ГУР

Російські війська могли розраховувати на інші наслідки підриву Каховської ГЕС, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

«Підготовка до теракту насправді розпочалась давно: ще в квітні минулого року були повідомлення про початок мінування, а далі ця інформація отримувала нові підтвердження і докази. Ворог замінував ГЕС та дамбу, і зрештою здійснив контрольований підрив. Інша справа, що ситуація могла вийти для них самих з-під контролю. Вони могли розраховувати на інші наслідки, але результат для всього світу очевидний – це черговий терористичний акт російських окупантів», – сказав Юсов в коментарі UMN, цитує пресслужба ГУР.

Представник української розвідки припускає, що російські війська могли не усвідомлювати масштабів наслідків руйнування гідроелектростанції.

«Масштаби для себе окупанти в повній мірі могли не уявляти й не усвідомлювати, але те, що це злочинні дії – безумовно, для них було добре відомо», – додав він.

За його словами, Росія пішла на цей крок, аби зупинити контрнаступ ЗСУ.

«Розуміючи та побоюючись наступу українських сил саме з того напрямку, ворог пішов на цей варварський злочин. Так, з метою зупинити й ускладнити дії наших оборонців зі звільнення тимчасово окупованих територій на цьому напрямку», – пояснив представник ГУР Міноборони.

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Андрій Юсов також повідомив, що частину російських сил відвели на заздалегідь підготовлені позиції, однак окремі російські підрозділи, які перебували на лівому березі Дніпра, не знали про наміри зруйнувати Каховську ГЕС.

«Для того, щоб унеможливити витоки, щоб не було людей, які відмовляться від виконання завдань, деяких просто не проінформували. Основну частину відвели. На той момент на цьому напрямку перебувала невелика кількість живої сили супротивника», – розповів він.



У Генштабі ЗСУ 8 червня повідомили, що російські окупанти не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС – вони зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.

Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування Каховської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні «Південь» підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російська окупаційна влада спочатку заперечувала факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано. Проте Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.